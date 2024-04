Fire TV Stick 4K: streaming di qualità su qualsiasi televisore (-26%)

A cosa serve il Fire TV Stick 4K? È dispositivo di poco più grande di una tradizionale pendrive che rende smart qualsiasi televisore. È probabilmente la migliore soluzione per godersi i propri contenuti preferiti in alta definizione, anche perché oggi costa solo 51,99 euro grazie allo sconto Amazon del 26%.

Streaming alla qualità massima con il Fire TV Stick 4K oggi in offerta su Amazon

Il Fire TV Stick 4K vanta un design compatto che lo rende facile da posizionare dietro il televisore senza occupare spazio superfluo. Il dispositivo può contare su un processore avanzato che garantisce uno streaming fluido e senza interruzioni in alta definizione 4K Ultra HD. Inoltre, la compatibilità con HDR (High Dynamic Range) offre immagini più vivide e realistiche, con colori più intensi e neri più profondi, per un’esperienza visiva davvero immersiva.

Con il device multimediale di Amazon si apre un mondo di intrattenimento senza limiti. Con migliaia di app disponibili, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN e molte altre, potrai trovare sempre qualcosa da guardare che ti appassiona.

Il Fire TV Stick 4K supporta ovviamente l’assistente vocale Alexa, che ti permette di controllare il dispositivo e gestire i tuoi contenuti con la semplice voce. Potrai cercare film e serie TV, avviare la riproduzione di musica, regolare il volume e persino controllare dispositivi smart compatibili con la tua casa intelligente, tutto con semplici comandi vocali.

Oltre ai comandi vocali, in dotazione c’è un telecomando che semplifica la navigazione tra i menu e la ricerca di contenuti. Il telecomando dispone anche di pulsanti di scelta rapida per accedere direttamente alle tue app preferite e di un pulsante di ricerca vocale per attivare Alexa con un semplice clic.

Per quanto riguarda la connettività, il device (con 2GB di RAM e 8GB di archiviazione) si collega alla rete in modo stabile grazie al Wi-Fi 6.