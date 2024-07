Amazon Prime Video: storico accordo per trasmettere la NBA

È stato annunciato un accordo che renderà Amazon Prime Video una piattaforma di riferimento per chiunque segua la NBA e la WNBA. Il colosso di Seattle ha infatti annunciato che a partire dal 2025-2026 trasmetterà un totale di 66 partite della regular season e 20 partite dei playoff. L’accordo, si apprende dal comunicato stampa, ha una durata di 11 anni.

Il pacchetto di partite sarà distribuito non solo negli Stati Uniti, ma anche a livello internazionale in paesi selezionati, e tra questi c’è anche l’Italia. Questo accordo rappresenta un’importante svolta nel campo dello sport in streaming, soprattutto negli Stati Uniti, dove TNT – rete di Warner Bros. Discovery – ha trasmesso le partite per quasi 40 anni. Quella proposta da Amazon Prime Video si è rivelata, a quanto pare, una proposta molto più vantaggiosa.

Prime Video trasmetterà inoltre la NBA Cup, il Play-In Tournament, la NBA League Pass e metà delle partite della NBA Summer League.

«NBA e WNBA saranno un altro pilastro del solido business sportivo che il nostro team Prime Video ha costruito negli ultimi sei anni», ha affermato Mike Hopkins, responsabile di Prime Video e Amazon MGM Studios. «Combinata con i nostri film e spettacoli originali, i servizi di streaming partner, i contenuti concessi in licenza e titoli in noleggio o in acquisto, la nostra offerta sportiva rappresenta un importante motore dell’evoluzione di Prime Video in un autentico sportello unico per tutto ciò che i nostri clienti desiderano in termini di video».

«Siamo orgogliosi di essere il primo partner esclusivo di streaming per l’NBA, portando ai membri Prime in tutto il mondo uno degli sport più emozionanti e più popolari al mondo. Con 66 partite di stagione regolare, la NBA Cup, il Play-In Tournament, più di 20 partite di playoff ogni anno e l’NBA League Pass, stiamo offrendo ai fan del basket in tutto il mondo più modi che mai per guardare l’azione», ha affermato Jay Marine, responsabile globale di Sports, Prime Video. «Negli ultimi anni, abbiamo lavorato duramente per portare il meglio dello sport su Prime Video e per continuare a innovare l’esperienza di visione. Siamo entusiasti di aggiungere ora l’NBA alla nostra crescente gamma di sport, tra cui NFL, UEFA Champions League, NASCAR, NHL, WNBA, NWSL, Wimbledon e altro ancora. Siamo grati di collaborare con l’NBA e non vediamo l’ora di dare il via nel 2025».

Per quanto riguarda la WNBA, l’accordo prevede, a partire dal 2026, la trasmissione in esclusiva di 30 partite della regular season. «La popolarità della WNBA sta aumentando vertiginosamente e siamo molto contenti di continuare la nostra collaborazione e di avere la possibilità di mostrare queste incredibili atlete a un numero ancora maggiore di membri Prime in tutto il mondo», ha affermato Marine