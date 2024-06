Amazon risponde a Temu e Shein: ecco la nuova strategia

Amazon non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano ma vuole reagire con un strategia mirata allo sprint di Shein e Temu, le due piattaforme cinesi che offrono un catalogo sconfinato di prodotti venduti a prezzi davvero bassissimi. La nuova mossa del gigante di Seattle è stata svelata dalla redazione di The Information, che ha fornito dettagli sull’incontro non più così segreto che Amazon ha organizzato per una serie di venditori cinesi.

Come Amazon intende rispondere a Shein e Temu

Nel corso della conferenza, la società avrebbe spiegato la sua strategia per contrastare l’ascesa delle due sopracitate realtà, ovvero Shein e Temu. In base a quanto trapelato, già questo autunno Amazon potrebbe inaugurare una inedita sezione dedicata agli articoli di moda e lifestyle a prezzi incredibilmente bassi. Questa novità però, almeno all’inizio, dovrebbe riguardare solo il mercato USA e consentirebbe ai venditori cinesi di spedire gli articoli direttamente agli utenti, quindi senza l’intermediazione del colosso fondato da Bezos.

Per dare del filo da torcere a Shein e Temu, l’azienda statunitense dovrà non solo garantire prezzi bassi, ma anche tempi di spedizione non eccessivi, che dovrebbero essere di 11 giorni al massimo.

Altro punto fondamentale della strategia sarebbe l’on-demand manufacturing, un fattore che ha consentito alle due piattaforme cinesi di crescere in modo fulmineo e costante. Si tratta in pratica delle produzione su richiesta, con le aziende che in un primo momento si impegneranno a produrre una quantità limitata di un articolo per poi adeguarla in caso di un eventuale aumento della domanda.

Ma di che articoli si parla? Durante la conferenza, Amazon (che ha svelato i giorni del Prime Day di luglio) ha spiegato ai venditori cinesi di voler allestire una vetrina composta da prodotti dal costo inferiore ai 20 dollari, come i kit per massaggi o gli accessori per personalizzare dispositivi tech personali come smartphone e notebook.

Nel caso in cui dovesse avere successo questo modello, è lecito aspettarsi la sua adozione anche in altri mercati.