Questa estate sarà ancora più bollente grazie agli sconti Prime Day di Amazon. Il grande evento di shopping raggiunge la sua 10ª edizione e si terrà il 16 e il 17 luglio, con centinaia di migliaia di offerte su prodotti di tutte le categorie, elettronica compresa. Ecco i primi dettagli e i consigli per prepararsi al meglio.

Prime Day 2024: due giorni in cui si risparmierà su… tutto!

Il fischio di inizio del Prime Day estivo è fissato per le 00:01 del 16 luglio, con la possibilità di completare affari fino alle 23:59 del 17 luglio. Parteciperanno all’evento grandi marchi, come Samsung, Xiaomi, Apple e Logitech, ma non mancheranno promozioni su prodotti Made in Italy.

Si ricorda che tutte le offerte saranno riservate ai clienti Prime: chi non è ancora iscritto al servizio, può farlo attraverso questo link. E ci sono tanti buoni motivi per abbonarsi, come l’accesso a Prime Video con il suo numero sconfinato di film e serie TV, l’archiviazione illimitata per le foto su Amazon Photos e, ovviamente, la spedizione gratuita sugli acquisti su Amazon.

Ci sono suggerimenti da seguire per non farsi sfuggire le migliori offerte e gli sconti che faranno crollare i prezzi di quei prodotti? Certo che sì. Chi ha le idee ben chiare, può aggiungere gli articoli di suo interesse alla propria lista di desideri. In questo modo, a partire dalle 00:01 del 16 luglio, basterà un solo clic per scoprire gli sconti dedicati.

In alternativa, è possibile impostare delle notifiche personalizzate su articoli visti in precedenza. Basta visitare la pagina di Prime Day sull’app di Amazon e creare avvisi per i singoli prodotti.

Prime Day Festival a Lecce e Otranto

Quest’anno il colosso di Seattle ha voluto fare le cose ancora più in grande organizzando un festival che consentirà ai partecipanti di scoprire i benefici di Prime.

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, a Lecce, più precisamente a piazza Sant’Oronzo, spazio ai servizi Amazon, ai prodotti realizzati dalle piccole e medie imprese pugliesi e alla musica con i The Kolors. Per gli appassionati di lettura, poi, un serata speciale in compagnia di Elisa De Marco, in arte Elisa True Crime.

Negli stessi giorni, i benefici di Prime potranno essere scoperti anche sulla spiaggia degli Alimini di Otranto.