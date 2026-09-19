AMD prepara nuovi rincari? Ecco cosa sta succedendo ai chip

AMD potrebbe affrontare una nuova pressione sui prezzi proprio mentre il mercato della memoria continua a mostrare segnali di scarsità.

Secondo un’indiscrezione riportata da TechRadar, fonti della catena di fornitura sostengono che TSMC abbia comunicato ai propri clienti un possibile aumento dei costi e che AMD possa trasferirne una parte ai propri prodotti.

La notizia non proviene direttamente da AMD e va quindi distinta dalle informazioni ufficiali pubblicate dalla società. Il quadro industriale, però, presenta un elemento verificabile: AMD riconosce nei propri documenti finanziari che la disponibilità di memoria è sottoposta a vincoli e che il suo prezzo è aumentato. La combinazione tra costi produttivi e disponibilità dei componenti rende quindi particolarmente delicata la situazione per CPU e GPU.

Perché i prezzi AMD potrebbero aumentare

TechRadar riferisce che alcune fonti asiatiche della filiera, riprese da ChannelGate e successivamente da altri osservatori, indicano un possibile rincaro di circa il 10% per la linea di chip AMD. L’ipotesi riguarderebbe il quarto trimestre del 2026 e potrebbe interessare processori e GPU. La stessa ricostruzione presenta però un elemento di cautela: AMD non ha confermato pubblicamente l’aumento e l’estensione a tutti i prodotti deriva dall’interpretazione delle informazioni circolate nella catena di fornitura.

La dipendenza produttiva da TSMC rappresenta un fattore concreto. Nel suo ultimo rapporto annuale AMD spiega di concentrare presso la fonderia taiwanese la produzione dei processori e delle GPU realizzati con nodi a 7 nm o inferiori. La società segnala inoltre che alcuni materiali e componenti, inclusa la memoria, sono disponibili presso un numero limitato di fornitori. Un aumento dei costi industriali può quindi incidere sui margini oppure trasferirsi, almeno in parte, lungo la catena commerciale.

Il possibile impatto non riguarda necessariamente soltanto il componente acquistato dall’utente finale. La ricostruzione citata da TechRadar include anche le schede madri, aprendo la possibilità di una pressione distribuita su più parti di un PC. Non significa che ogni prodotto subirà automaticamente lo stesso rincaro: tra il costo sostenuto dal produttore e il prezzo in negozio intervengono accordi commerciali, margini dei distributori e politiche dei rivenditori.

La memoria resta il nodo centrale del mercato

La pressione sui prezzi dei componenti arriva mentre la DRAM attraversa una fase di offerta limitata. TrendForce ha rilevato che i produttori stanno privilegiando la memoria destinata a server e applicazioni legate all’AI, riducendo parte della capacità disponibile per prodotti consumer e generazioni meno recenti. Questa riallocazione sta contribuendo alla crescita dei prezzi anche in segmenti che normalmente hanno dinamiche differenti.

Il ruolo dell’AI è legato soprattutto alla domanda di HBM e memoria per server. Questi prodotti richiedono capacità produttiva avanzata e competono per risorse industriali con altre categorie DRAM. La conseguenza non è soltanto un problema per chi deve acquistare RAM: la memoria entra in numerosi dispositivi e può diventare un elemento di costo anche per aziende che progettano processori, schede grafiche e sistemi completi.

Per AMD esiste inoltre una conferma diretta del problema. Nel rapporto annuale la società afferma che la domanda di memoria ha superato l’offerta disponibile e che la situazione ha già contribuito all’aumento dei prezzi. AMD avverte anche che difficoltà nell’approvvigionamento di memoria, substrati o altri materiali possono incrementare i costi di produzione.

Il dato più utile per interpretare le indiscrezioni è quindi la distinzione tra una possibile decisione commerciale e una difficoltà industriale già documentata. Il primo elemento richiede una conferma ufficiale; il secondo emerge dai documenti societari e dalle analisi della filiera. Per il mercato PC, questa differenza conta perché permette di evitare una previsione automatica sui prezzi e di osservare invece come produttori e distributori assorbiranno l’eventuale aumento dei costi.