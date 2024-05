AMD sottrae quote di mercato a Intel in ambito desktop e server: tutti i dati

Gli ultimi dati sulle vendite di microprocessori, condivisi da Mercury Research, vedono AMD in grande spolvero. La crescente domanda dei chip EPYC di quarta generazione e il grande interesse registrato dai Ryzen serie 8000 in ambito desktop, stanno trainando gli utili della società di Lisa Su.

Nel complesso, la quota di mercato di AMD è aumentata di 3,6 punti percentuali e del 3,8% in termini di ricavi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’azienda di Sunnyvale, che in questi giorni spegne 55 candeline, detiene il 20,6% del mercato con un ottimo 23,6% nel segmento server e un eccellente 23,9% in quello desktop.

Su base annua, AMD cresce tanto anche sul versante mobile, con le sue soluzioni per i notebook. AMD attribuisce i guadagni alle vendite di CPU mobili Ryzen che sono quasi raddoppiate nel giro di un’annualità. Grazie al lancio di un numero importante di PC basati sulla piattaforma Ryzen 8040. I numeri restituiscono un +3,1% e un +4% nel segmento mobile, rispettivamente in termini di unità vendute e di ricavi.

L’immagine è di AMD/Mercury Research.

I dati AMD sotto la lente: unico neo è il segmento “mobile”

Tuttavia, ed è questa l’unica “ombra” per AMD nei risultati pubblicati dagli analisti di Mercury Research, nell’ultimo trimestre di osservazione i numeri di AMD hanno iniziato a subire una flessione per quanto riguarda il mercato laptop. Il leggero segno negativo è ricondotto al lancio dell’offerta Intel Core Ultra Meteor Lake, che ha permesso all’azienda guidata da Pat Gelsinger di far nuovamente sentire la sua voce. Sarà interessante seguire la tendenza nei prossimi mesi.

Nel primo trimestre dell’anno, invece, AMD ha continuato sulla scia dei successi inanellati in precedenza per quanto riguarda le CPU destinate ai data center. I guadagni in termini percentuali vantanti da AMD sono impressionanti, tenendo conto che stiamo parlando di un settore particolarmente remunerativo per i produttori di chip.

Mercury Research conferma inoltre che il segno positivo su base trimestrale fatto rimarcare dalle CPU EPYC, mette in evidenza la conquista di nuove quote di mercato a spese della rivale Intel.

I portavoce di AMD hanno commentato che “le vendite di CPU per server sono aumentate su base annua guidate dalla crescita dell’adozione aziendale e dall’espansione delle implementazioni del cloud“.

Credit immagine in apertura: Copilot Designer.