Samsung Exynos 2500, il nuovo chip di Samsung di cui a lungo si è parlato con decine di indiscrezioni nei mesi scorsi, è finalmente stato ufficializzato. Adesso sappiamo tutto di questo chip, che quasi certamente sarà usato per il prossimo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip7 che sarà presentato a giorni.

Questo processore di ultima generazione rappresenta un significativo salto avanti nel computing mobile, grazie a una combinazione di potenza, efficienza e capacità avanzate di intelligenza artificiale. La svolta, secondo Samsung, è arrivata con il nuovo processo produttivo a 3 nm.

Samsung Exynos 2500: come è fatto

Samsung ha usato per il suo nuovo processore Exynos 2500 l’innovativo processo produttivo Gate All Around (GAA) a 3 nanometri. Questa tecnologia, abbinata al packaging FOWLP, consentirebbe un’efficienza energetica e una gestione termica ottimizzate.

Il design della CPU è stato completamente riprogettato rispetto ai chip precedenti: Exynos 2500 ha un potente core Cortex-X5 a 3,3 GHz, sette core Cortex-A725 per prestazioni elevate e due core Cortex-A520 per la massima efficienza. Rispetto al suo predecessore, l’Exynos 2400, il nuovo chip offre un miglioramento delle prestazioni del 15%.

La componente grafica non è da meno: la GPU Xclipse 950 basata su architettura RDNA 3, sviluppata in collaborazione con AMD, garantisce un incremento del 28% nel frame rate durante l’uso del ray tracing. Questa soluzione promette un’esperienza visiva senza precedenti per i giochi e le applicazioni grafiche più esigenti. Inoltre, la NPU dedicata all’AI ha visto un notevole potenziamento, raggiungendo i 59 TOPS e migliorando le prestazioni con modelli AI generativi del 90%.

Il Samsung Exynos 2500 si distingue anche per le sue capacità di connettività e multimedia. Supporta sensori fotografici fino a 320 megapixel e consente la registrazione video in risoluzione 8K, aprendo nuove possibilità per la fotografia e i contenuti multimediali.

Sul fronte della connettività, il chip integra il modem Exynos 5400, compatibile con le reti 5G (sia mmWave che Sub-6 GHz), Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Queste caratteristiche garantiscono una velocità di connessione senza precedenti e una latenza ridotta, ideale per lo streaming e il gaming online.

Un’innovazione significativa è il supporto alla connettività satellitare NTN, che consente comunicazioni anche in aree prive di copertura cellulare tradizionale. Questa funzionalità apre nuove opportunità per gli utenti in zone remote, migliorando la sicurezza e l’affidabilità delle comunicazioni.

Lo vedremo su Galaxy Z Flip7

Il primo dispositivo a sfruttare questa tecnologia sarà probabilmente il Samsung Galaxy Z Flip7, il cui lancio è previsto per il 9 luglio. In alcuni mercati Samsung potrebbe usare per il suo nuovo smartphone pieghevole il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ma difficilmente ciò avverrà in Europa.

Storicamente Samsung, quando ha optato per la strategia multi-chip, ha usato gli Snapdragon in USA e gli Exynos in Asia ed Europa.