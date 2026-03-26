Intel Core Ultra Series 3: AI, vPro e nuovo nodo 18A cambiano i PC aziendali

Il mercato dei PC aziendali si prepara a una nuova fase di aggiornamento tecnologico, spinto dall’introduzione dei processori Intel Core Ultra Series 3, presentati durante il Pro Day 2026. La proposta non si limita a un incremento prestazionale, ma punta a ridefinire il ruolo delle workstation e dei laptop professionali all’interno delle infrastrutture IT, con un’enfasi marcata su AI, gestione remota e sicurezza hardware.

Molte aziende operano ancora su macchine con quattro o più anni di vita, un ciclo di rinnovo che Intel considera tipico e che oggi apre spazio a un salto tecnologico significativo.

L’evoluzione delle CPU enterprise ha seguito negli ultimi quindici anni un percorso scandito da tre direttrici principali: miniaturizzazione dei nodi produttivi, integrazione di acceleratori specializzati e rafforzamento delle capacità di gestione remota. Con Core Ultra Series 3, Intel combina questi elementi introducendo per la prima volta nel segmento commerciale il nodo produttivo Intel 18A, segnando un passaggio tecnico rilevante rispetto alle generazioni precedenti basate su Intel 7 e Intel 4.

Architettura Intel 18A e transizione RibbonFET

Il cuore tecnologico della nuova piattaforma Intel Core Ultra Series 3 risiede, come accennato in apertura, nel processo produttivo Intel 18A, che adotta transistor di tipo RibbonFET.

RibbonFET è un’evoluzione dei transistor di tipo gate-all-around (cioè dispositivi in cui il gate avvolge completamente il canale per controllare meglio il flusso di corrente), sviluppata per aumentare il controllo elettrostatico del canale e ridurre le perdite di energia rispetto ai FinFET tradizionali; ciò consente di integrare più transistor nello stesso spazio e di ottenere una maggiore efficienza energetica, aspetti fondamentali nei dispositivi mobili aziendali dove è necessario bilanciare autonomia e prestazioni.

L’adozione di questa tecnologia consente anche frequenze di clock più stabili sotto carichi misti, un aspetto rilevante per scenari enterprise dove applicazioni legacy convivono con workload moderni basati su virtualizzazione e analisi dati.

vPro e gestione remota a livello hardware

La piattaforma Core Ultra Series 3 conferma ovviamente l’integrazione di Intel vPro, un insieme di tecnologie pensate per ambienti professionali che include funzionalità avanzate di sicurezza e amministrazione. Tra queste spicca Intel Active Management Technology, che permette ai team IT di accedere ai dispositivi anche quando il sistema operativo non risponde o il PC risulta spento ma collegato alla rete.

Intel Active Management Technology capacità opera a livello firmware, sfruttando il Management Engine integrato nella CPU. In termini pratici, un amministratore può eseguire diagnosi, reinstallare sistemi operativi o applicare patch critiche senza intervento fisico.

In ambienti distribuiti o con personale che lavora sia in presenza sia da remoto, il vantaggio consiste in una diminuzione dei tempi di fermo dei sistemi e in un controllo più efficace degli endpoint, ovvero i dispositivi finali come workstation, computer desktop e portatili.

Accelerazione AI con NPU di quinta generazione

Uno degli elementi più rilevanti della nuova serie è l’integrazione di una NPU Gen 5, progettata per gestire carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. L’approccio riduce la dipendenza dal cloud per operazioni come inferenza, riconoscimento vocale e analisi semantica.

Intel dichiara un incremento fino a 4 volte delle prestazioni AI rispetto ai sistemi precedenti: il dato riflette l’evoluzione verso architetture eterogenee, dove CPU, GPU e NPU collaborano.

In ambito aziendale, ciò abilita scenari concreti: assistenti locali per la produttività, elaborazione documentale automatizzata e strumenti di sicurezza basati su analisi comportamentale in tempo reale.

Grafica Xe3 e accelerazione visiva professionale

Il comparto grafico beneficia dell’architettura Xe3, già vista nelle soluzioni Intel Arc di nuova generazione. Nei Core Ultra Series 3, la GPU integrata registra miglioramenti fino all’80% rispetto a sistemi di quattro anni fa, con vantaggi tangibili in rendering, video editing e applicazioni CAD leggere.

Per esigenze più avanzate, Intel ha presentato le GPU discrete Arc Pro B70 e B65, pensate per workstation che richiedono accelerazione grafica e calcolo parallelo. Queste schede si posizionano come soluzioni intermedie tra GPU consumer e acceleratori professionali di fascia alta, offrendo supporto a driver certificati per software come Autodesk e Adobe.

Incrementi prestazionali e produttività reale

Intel indica miglioramenti superiori al 30% sia in single-thread che in multi-thread rispetto a macchine di quattro anni fa. Il dato va interpretato considerando il progresso cumulativo tra architetture, nodi produttivi e ottimizzazioni software.

Nel contesto aziendale, l’impatto si riflette in tempi di elaborazione ridotti, multitasking più fluido e maggiore reattività nelle applicazioni quotidiane. L’incremento fino al 30% nella produttività deriva in parte dall’integrazione dell’AI e in parte dalla riduzione dei colli di bottiglia nelle operazioni di input-output e memoria.

I sistemi basati su Core Ultra Series 3 arriveranno sul mercato a partire dal 31 marzo 2026, in oltre 125 configurazioni sviluppate dai principali produttori partner Intel. L’ampia disponibilità indica una strategia orientata alla diffusione rapida nei contesti aziendali, con varianti che coprono ultrabook, desktop compatti e workstation mobili.

L’integrazione tra nuove CPU, grafica avanzata e strumenti di gestione remota suggerisce una direzione precisa: ridurre la complessità operativa dei PC aziendali mantenendo elevati livelli di sicurezza e prestazioni. L’adozione del nodo 18A e dell’accelerazione AI locale segna un passaggio tecnico significativo che potrebbe influenzare il ciclo di rinnovo delle infrastrutture IT nei prossimi anni.

Parallelamente ai nuovi processori client, Intel ha annunciato la disponibilità commerciale dei processori Intel Xeon 600 per workstation, ampliando l’offerta verso segmenti che richiedono maggiore capacità di calcolo e scalabilità.