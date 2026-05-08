Windows 11 potrebbe accelerare tutto sfruttando picchi CPU intelligenti

Microsoft sta testando una novità pensata per entrare in funzione in un momento molto preciso dell’utilizzo quotidiano di Windows 11: quei pochi istanti in cui si apre un’applicazione, compare il menu Start oppure il sistema deve disegnare rapidamente un menu contestuale. L’innovazione, chiamata Low Latency Profile, non modifica l’architettura del sistema operativo ma interviene sul comportamento del processore, aumentando temporaneamente la frequenza della CPU per rendere l’interfaccia più reattiva.

Windows 11 si porta dietro da tempo critiche legate alla fluidità dell’interfaccia: alcuni elementi del sistema, come Esplora File, il menu Start basato su componenti WinUI 3 e diverse porzioni della shell grafica, mostrano latenze percepibili anche su hardware relativamente moderno. Microsoft lo ha riconosciuto apertamente con il progetto Windows K2, iniziativa che punta a migliorare prestazioni, stabilità e coerenza dell’esperienza utente.

Come funziona Low Latency Profile su Windows 11

Il nuovo profilo a bassa latenza che Microsoft ha “confezionato” per Windows 11 è già in fase di test: i numeri suggeriscono tempi di apertura fino al 40% più rapidi per applicazioni Microsoft come Edge e Outlook, con incrementi teorici fino al 70% nella comparsa di menu e altri elementi dell’interfaccia. Sono ovviamente percentuali da prendere con le pinze: al momento i riferimenti sono i test di laboratorio svolti in quel di Redmond.

Quando Windows 11 rileva un’operazione classificata come ad alta priorità – ad esempio l’apertura di un’applicazione oppure il caricamento di un menu dell’interfaccia – il sistema forza per circa 1-3 secondi la CPU verso frequenze di clock molto elevate, utilizzando le modalità di aumento automatico della frequenza (boost) già integrate nei processori moderni, che permettono alla CPU di incrementare temporaneamente le prestazioni quando necessario.

I processori Intel e AMD integrano da anni tecnologie come Intel Turbo Boost, Thermal Velocity Boost e Precision Boost: Windows 11 potrebbe semplicemente iniziare a usare questi margini di frequenza in modo più aggressivo e mirato nelle micro-operazioni di gestione dell’interfaccia grafica.

La differenza rispetto ai classici profili energetici di Windows sta proprio nella durata dell’intervento. Non parliamo di una modalità ad alte prestazioni costante, che aumenterebbe consumi e temperature; il boost scatterebbe solo durante picchi brevissimi. Una scelta simile ricorda alcuni scheduler moderni adottati in ambito mobile: Android e iOS aumentano istantaneamente le frequenze CPU appena l’utente tocca lo schermo o avvia un’app.

Perché Windows 11 appare lento anche su hardware potente

Chi utilizza Windows 11 quotidianamente lo nota subito: spesso il problema non riguarda la potenza pura della macchina ma la latenza percepita. Aprire un menu contestuale con mezzo secondo di ritardo crea una sensazione di pesantezza davvero fastidiosa. E il problema appare più evidente perché il sistema operativo si porta dietro componenti legacy, layer grafici differenti e una lunga transizione verso framework più moderni. Ancora oggi convivono elementi Win32 tradizionali, codice UWP e componenti WinUI: ogni passaggio introduce overhead.

Microsoft negli ultimi anni ha spostato molte componenti della shell verso framework più moderni e modulari. L’operazione ha migliorato aspetti grafici e compatibilità futura, ma ha anche aumentato il numero di layer software coinvolti nel rendering dell’interfaccia.

Esplora file rappresenta il caso più evidente: Windows 11 ha introdotto rallentamenti dovuti all’integrazione di elementi XAML, servizi cloud collegati a OneDrive e componenti asincroni caricati in background. Lo stesso menu Start utilizza processi separati e una struttura più complessa rispetto a Windows 10.

La nuova funzione sembra volersi sbarazzare proprio di queste latenze: non elimina il problema alla radice; riduce però il tempo percepito accelerando temporaneamente l’esecuzione del codice nei momenti critici.

Il ruolo del progetto Windows K2

Dietro Low Latency Profile c’è il progetto interno Windows K2, iniziativa che Microsoft avrebbe avviato dopo un 2025 piuttosto complicato per Windows 11. Bug frequenti, aggiornamenti problematici e un’integrazione aggressiva delle funzioni AI hanno generato molte critiche, sia tra gli utenti consumer sia nel settore enterprise.

K2 punta a correggere diversi aspetti del sistema operativo: riduzione del consumo RAM, miglioramento della reattività generale, ottimizzazione di Esplora file e revisione di alcune scelte considerate invasive, come la presenza eccessiva di Copilot e dei suggerimenti nel menu Start.

La parte interessante è che Microsoft sembra aver cambiato approccio anche internamente. Diverse indiscrezioni parlano di maggiore attenzione alla qualità del codice e alla riduzione delle regressioni prestazionali.

Le possibili implicazioni tecniche sulle CPU moderne

Una caratteristica interessante riguarda il modo in cui Windows 11 potrebbe selezionare i core da accelerare. I chip recenti utilizzano architetture ibride con P-core ed E-core, soprattutto nel mondo Intel; lo scheduler di Windows 11 già dialoga con Thread Director per assegnare i task ai core più adatti.

Low Latency Profile potrebbe sfruttare proprio questi meccanismi per spostare rapidamente le operazioni dell’interfaccia sui core più performanti, mantenendo i processi in background sugli E-core a basso consumo.

Rimane però un dubbio importante: la gestione delle latenze DPC (Deferred Procedure Call, un meccanismo di Windows che permette al sistema operativo di rimandare alcune operazioni meno urgenti per dare priorità ai compiti più importanti) e dei driver. Molti rallentamenti dell’interfaccia di Windows non sono causati direttamente dal processore, ma da driver poco ottimizzati, operazioni di I/O lente – cioè lo scambio di dati tra hardware e sistema – oppure da servizi software attivi in background che consumano risorse.

Un aumento della frequenza della CPU può ridurre temporaneamente questi rallentamenti, ma difficilmente risolve la causa strutturale del problema.

Se Microsoft riuscirà a combinare la funzione Low Latency Profile con una reale ottimizzazione del codice legacy, la differenza potrebbe diventare concreta. Se invece il boost CPU servirà solo a nascondere inefficienze, il rischio è ottenere un sistema apparentemente più rapido ma anche più “caldo”, complesso da gestire e difficile da ottimizzare nel lungo periodo.