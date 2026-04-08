Intel Serpent Lake con GPU NVIDIA RTX: cosa cambia nei futuri chip

Intel prepara una svolta rilevante nella progettazione dei SoC x86 destinati al mondo consumer e mobile: l’integrazione di una GPU basata su tecnologia NVIDIA RTX direttamente all’interno del package segna un punto di discontinuità forte rispetto alla tradizione dell’azienda. Le indiscrezioni sui futuri chip Intel Serpent Lake sono tuttavia perfettamente in linea con lo sviluppo portato innanzi congiuntamente da Intel e NVIDIA per la realizzazione di potenti SoC x86 RTX.

La società guidata da Lip-Bu Tan ha abbracciato l’architettura disaggregata a tile con Meteor Lake, facendola poi evolvere con la generazione Arrow Lake: è la ricetta di Intel per far convivere CPU, GPU e componenti I/O nello stesso chip. Oggi quell’impostazione consente di immaginare combinazioni ibride tra elementi di vendor differenti, con implicazioni tecniche e industriali non indifferenti.

Le tempistiche ipotizzate collocano Serpent Lake tra il 2028 e il 2029, in una roadmap che include Nova Lake, Razer Lake e Titan Lake, segnando un’accelerazione nel ciclo evolutivo delle piattaforme Intel.

Intel Serpent Lake: un SoC a tile con GPU NVIDIA RTX

L’adozione di una GPU tile basata su NVIDIA RTX e integrata direttamente nel package del processore è ovviamente la “novità bomba”.

Dal punto di vista tecnico, una tile RTX significa accesso a funzionalità proprietarie come unità di ray tracing dedicate, Tensor core per carichi AI e tecnologie software consolidate come DLSS.

In un sistema integrato, queste capacità potrebbero operare con memoria condivisa a bassa latenza, superando uno dei limiti principali delle GPU discrete: la necessità di attraversare il bus PCIe.

Resta aperta la questione della configurazione effettiva: non è ancora chiaro se si tratterà di una GPU comparabile a soluzioni mobile entry-level o a implementazioni più vicine a una fascia media. Tuttavia, considerando la finestra temporale, è plausibile l’utilizzo di architetture NVIDIA di nuova generazione, come Rubin o evoluzioni successive.

L’idea di separare i componenti in tile nasce con l’obiettivo di ottimizzare resa produttiva e consumi. In Meteor Lake, ad esempio, il tile grafico utilizza nodi TSMC differenti rispetto alla CPU e integra core Xe-LPG con supporto DirectX 12 Ultimate e unità di ray tracing dedicate.

Serpent Lake porta questa filosofia oltre: non solo disaggregazione, ma anche eterogeneità di provenienza: integrare una GPU NVIDIA implica gestire interfacce proprietarie, sincronizzazione tra domini di clock diversi e una gestione più complessa della memoria condivisa. Il controller di memoria nel SoC diventa quindi un elemento critico, soprattutto in scenari LPDDR6 o DDR5 ad alta banda.

Copper Shark: la nuova generazione di P-core

Parallelamente all’innovazione grafica, Intel lavora su una nuova microarchitettura per i core ad alte prestazioni, identificata come P-core Copper Shark. Le informazioni disponibili suggeriscono che Intel non abbandonerà immediatamente la distinzione tra P-core ed E-core, nonostante precedenti ipotesi di unificazione.

La scelta indica che il modello ibrido resta centrale: i P-core continuano a gestire carichi single-thread intensivi, mentre gli E-core, indicati come Golden Eagle nella stessa roadmap, si occupano delle attività parallele e a basso consumo. La combinazione con una GPU RTX integrata apre scenari interessanti per applicazioni ibride CPU-GPU, come rendering in tempo reale, simulazioni fisiche e inferenza AI locale.

Un’architettura come Copper Shark potrebbe introdurre miglioramenti nell’IPC, nella gestione delle cache L2 e L3 e nella predizione dei salti, elementi fondamentali per mantenere competitività con le soluzioni AMD Zen nelle configurazioni ad alte prestazioni.

Il riferimento implicito è il segmento delle APU ad alte prestazioni, dove AMD ha già dimostrato la validità dell’integrazione tra CPU e GPU potente nello stesso package. Serpent Lake sembra progettato per confrontarsi con soluzioni tipo AMD Halo, che combinano core CPU avanzati e GPU RDNA in configurazioni ad alta banda.

Intel, scegliendo NVIDIA come partner grafico, punta su un vantaggio immediato: un ecosistema software maturo e ampiamente adottato nel gaming e nell’accelerazione AI. Ciò potrebbe ridurre il gap rispetto alle schede dedicate senza richiedere anni di sviluppo interno sulla piattaforma Xe.

Limiti, incognite e implicazioni industriali

Le informazioni oggi disponibili derivano da indiscrezioni e roadmap non ufficiali; resta quindi elevato il margine di incertezza su tempistiche e specifiche.

Integrare la proprietà intellettuale di NVIDIA nelle soluzioni sotto l’ombrello Intel comporta anche sfide legate alle licenze, alla compatibilità driver e alla gestione degli aggiornamenti firmware.

In ogni caso, l’accordo con NVIDIA suggerisce una maggiore apertura verso modelli collaborativi, soprattutto in segmenti dove la competitività richiede tempi di sviluppo più rapidi.

Se confermato, Serpent Lake rappresenterebbe uno dei primi esempi concreti di convergenza tra architetture x86 e tecnologie GPU di terze parti in ambito consumer, con un impatto diretto sull’evoluzione delle piattaforme PC nei prossimi anni.