AMDGPU: con kernel Linux 6.13 arriverà nuovo profilo energetico

Il prossimo ciclo del kernel Linux 6.13 potrebbe portare un bel miglioramento per quanto riguarda le prestazioni per le schede grafiche AMD Radeon dedicate. Ciò grazie al driver AMDGPU che è pronto ad adottare per impostazione predefinita delle euristiche di gestione energetica più aggressive. Inoltre, una modifica messa in coda la scorsa settimana dal manutentore del driver AMDGPU, Alex Deucher, farà in modo che ora per le GPU dedicate venga impostato di default il profilo di carico “fullscreen 3D“. Le APU AMD con grafica integrata continueranno invece a utilizzare il profilo energetico predefinito “bootup“. Tuttavia, come accennato, per le schede grafiche dedicate sarà attivo il profilo “fullscreen 3D” per impostazione predefinita.

Deucher ha commentato la patch che apporta questa modifica nella pagina dedicata di GitLab. Come riportato dallo sviluppatore “Questo driver utilizza hueristics più aggressive rispetto al profilo predefinito di avvio. Su Windows il sistema operativo ha una speciale modalità 3D a schermo intero in cui viene utilizzato. Poiché non abbiamo l’equivalente su Linux, utilizziamo questo profilo predefinito per le dGPU“.

AMDGPU: patch risolve anche due bug noti

Linux non dispone dell’infrastruttura necessaria per indicare in modo corretto se è in esecuzione un gioco 3D a schermo intero rispetto ad un’altra applicazione. Per questo motivo, la modifica al driver AMDGPU utilizzerà semplicemente il profilo energetico “fullscreen 3D” al momento dell’avvio, per impostazione predefinita. Ciò è una buona notizia in termini di prestazioni. È meglio in termini di prestazioni, ma con una gestione più aggressiva delle frequenze di clock del core e della memoria, potrebbe comportare un aumento del consumo energetico predefinito.

Questa modifica risolve anche un bug segnalato tre anni fa, in cui il risparmio energetico troppo aggressivo su una Radeon RX 6800 causava scatti (stuttering). Inoltre, risolve un bug più recente riguardante la gestione energetica/frequenze di clock troppo basse su RDNA3. Come accennato, salvo modifiche, questa patch per l’applicazione di default del power profile 3D a schermo intero per AMDGPU verrà probabilmente integrata nel kernel Linux 6.13. Tuttavia, ad oggi non è stata rilasciata una data ufficiale per l’arrivo di Linux 6.13.