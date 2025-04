Anche Bing si affida all'AI: arriva la modalità di ricerca Copilot

A poche settimane di distanza dall’introduzione di una nuova modalità di ricerca AI da parte di Google, anche Microsoft sembra voler seguire lo stesso percorso.

Nello specifico, si parla di offrire una nuova filosofia di ricerche online attraverso Bing rinnovata, proponendo testo più naturale rispetto alle classiche SERP a cui gli utenti sono abituati da anni. La compagnia di Redmond, a quanto pare, sta silenziosamente lanciando la modalità di ricerca Copilot per Bing, come riportato dal sito Windows Lastest.

Per accedere alla nuova modalità basta accedere al motore di ricerca di Microsoft da qualsiasi browser Web o utilizzando la scorciatoia “bing.com/copilotsearch?q=” aggiungendo poi la query desiderata.

Modalità di ricerca Copilot: un approccio diverso rispetto a Google

Quando un utente cerca informazioni sul Web utilizzando Bing Search, la barra dei menu in alto mostra ora un’opzione Cerca con tanto di icona Copilot, affiancata dalle voci Tutto e Immagini. Una volta selezionata la query, l’AI entrerà in azione fornendo un output testuale completo.

A seconda della domanda è possibile ottenere una serie di paragrafi o una risposta più strutturata, suddivisa in elenchi puntati e sezioni. Al termine del testo generato viene poi proposta una serie di fonti da cui l’AI ha attinto, mostrate all’utente sotto forma di carosello.

Di fatto, si tratta di un approccio diverso rispetto a quanto proposto dalla modalità di ricerca di Google, anche se tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo e, nel giro di poco tempo, potrebbe cambiare anche in modo sostanziale.

Così come qualunque altro strumento AI, anche la modalità di ricerca Copilot potrebbe andare incontro alle famigerate allucinazioni. Proprio per questo motivo è consigliabile affidarsi alle già citate fonti per una rapida verificare le informazioni fornite da Bing.