Anche Firefox abbraccia l'AI: arrivano ChatGPT, Gemini e non solo

L’intelligenza artificiale è in arrivo su Firefox. Mozilla in futuro consentirà agli utenti che si affidano al suo browser di utilizzare ChatGPT, Google Gemini e altri strumenti AI mentre consultano un sito web. Si parla di “futuro” perché questo aggiornamento al momento è disponibile solo per gli utenti Nightly, con una fase di test che durerà diversi e avanzerà per gradi.

Come spiegato nel comunicato stampa, gli strumenti di intelligenza artificiale sopracitati trovano spazio nella barra laterale e il loro utilizzo è del tutto facoltativo. «Sono lì in caso di necessità, ma non sono integrati in alcuna funzionalità principale», spiega l’azienda.

In questa prima fase di test, gli utenti Nightly possono:

Aggiungere un chatbot di propria scelta alla barra laterale, così da averlo sempre a disposizione durante la navigazione

Selezionare e inviare una parte di testo al chatbot per: Riassumere l’estratto Semplificare il linguaggio Mettere alla prova la propria conoscenza circa il testo selezionato



Per poter provare fin da subito questa nuova esperienza di Firefox in salsa AI basta recarsi in Impostazioni → Esperimenti Nightly e attivare l’esperimento AI Chatbot Integration. I chatbot al momento disponibili sono ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat e Le Chat Mistral.

Firefox: un nuovo aggiornamento disponibile per tutti

Nel frattempo Mozilla ha rilasciato anche la versione 127.0.2 di Firefox. Questo aggiornamento risolve un bug che poteva causare problemi durante la riproduzione di contenuti su YouTube e un bug che erroneamente mostrava l’icona della finestra privata sulla barra della applicazioni.

Il browser di Mozilla è progettato per aggiornarsi automaticamente. È possibile però forzare l’installazione dell’update premendo sul pulsante dei menu posizionato in alto a destra e cliccare successivamente su Aiuto e poi su Informazioni su Firefox. A questo punto viene prima avviata una ricerca automatica dell’aggiornamento e poi il download e l’installazione dello stesso. Per completare il tutto, infine, basta un semplice riavvio del browser.