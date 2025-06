Firefox 140: tutte le novità dell'aggiornamento di giugno 2025

Mozilla ha annunciato il rilascio di Firefox 140, disponibile dal 24 giugno 2025 per tutti gli utenti del canale Release. Questo aggiornamento segna un importante passo avanti nell’evoluzione del browser, con numerose funzionalità progettate per migliorare l’esperienza utente e potenziare le capacità di sviluppo.

Cosa cambia in Firefox 140

Una delle novità più interessanti è la gestione flessibile delle schede verticali Firefox. Gli utenti possono ora ridimensionare la sezione delle schede appuntate nella barra laterale con un semplice trascinamento del divisore, rendendo l’interfaccia ancora più personalizzabile e adatta alle proprie esigenze. Inoltre, il browser offre un supporto avanzato ai motori di ricerca personalizzati, consentendo agli utenti di aggiungerli rapidamente tramite un clic destro su un campo di ricerca supportato o manualmente dalle impostazioni.

Sul fronte della personalizzazione, Firefox 140 introduce la possibilità di rimuovere il pulsante delle estensioni dalla barra degli strumenti. Questo consente agli utenti di mantenere un’interfaccia più pulita, pur conservando l’accesso al pannello delle estensioni tramite il menu principale.

Un altro miglioramento significativo riguarda le prestazioni. Con l’opzione di scaricare le schede inattive, gli utenti possono liberare memoria e risorse CPU semplicemente facendo clic destro sulla scheda.

Anche le traduzioni Firefox a piena pagina sono state ottimizzate, concentrandosi sui contenuti visibili nella vista corrente per un’esperienza più fluida e veloce.

Per quanto riguarda il supporto linguistico, l’aggiornamento include un dizionario integrato per il correttore ortografico in arabo e il completamento automatico degli indirizzi per gli utenti in Italia, Polonia e Austria. Questi miglioramenti sottolineano l’impegno di Mozilla nel rendere il browser accessibile e utile a un pubblico globale.

Gli sviluppatori apprezzeranno le novità introdotte nel pannello Inspector, tra cui una ricerca nel DOM più efficace e il supporto per gli stati dei selettori “pseudo”. Inoltre, sono stati implementati il supporto per l’attributo aria-keyshortcuts e l’API CookieStore per una gestione asincrona dei cookie, rendendo il lavoro di sviluppo più efficiente e intuitivo.

La sicurezza è un altro punto chiave di questo aggiornamento. Mozilla ha migliorato la serializzazione dei simboli “<” e “>” negli attributi HTML per prevenire attacchi XSS e ha reso disponibili i service worker anche in modalità di navigazione privata. Inoltre, lo stile uniforme degli elementi h1 contribuisce a una maggiore coerenza visiva e sicurezza.

Un elemento distintivo di Firefox 140 è il contributo della comunità open source. Mozilla ha ringraziato 18 nuovi sviluppatori volontari, tra cui Abhishek Nimalan, Jilvin Jacob e Yuto Yoshino, per le loro modifiche significative al codice. Questo riflette lo spirito collaborativo che ha sempre caratterizzato il progetto Firefox.

Firefox 140 è già disponibile

L’ultima versione di Firefox è ora disponibile per il download dalla pagina ufficiale di Mozilla. Con le sue numerose novità Firefox 2025, questo aggiornamento promette di migliorare l’esperienza di navigazione, offrendo agli utenti un mix di personalizzazione, prestazioni e sicurezza.