Anche i Chromebook possono essere infettati da virus?

I Chromebook sono tra i computer più difficili da compromettere con un malware tradizionale, ma non sono immuni dalle minacce.

La sicurezza di ChromeOS combina sandboxing, Verified Boot, aggiornamenti automatici, cifratura e meccanismi di ripristino. Queste difese ostacolano soprattutto le infezioni persistenti, cioè quelle capaci di modificare il sistema e sopravvivere a un riavvio. Non impediscono però il phishing, le estensioni malevole, le applicazioni Android contraffatte o lo sfruttamento di una vulnerabilità ancora senza correzione.

La distinzione è quindi essenziale: un virus classico incontra molte barriere tecniche, mentre un malware che sfrutta il comportamento dell’utente può raggiungere dati e account senza alterare direttamente ChromeOS.

Perché ChromeOS ostacola le infezioni persistenti

ChromeOS utilizza diversi confini di sicurezza. Il browser separa i processi e limita ciò che una pagina web può raggiungere, mentre le applicazioni Linux, quando abilitate, vengono eseguite in un ambiente virtualizzato e isolato dal sistema principale. L’obiettivo non è impedire qualsiasi esecuzione di codice ostile, ma fare in modo che una compromissione locale non si trasformi facilmente nel controllo permanente del dispositivo.

La prima barriera è il sandboxing. Una pagina, un processo del browser o un’estensione non dispone automaticamente dei privilegi necessari per modificare liberamente il sistema operativo. ChromeOS separa inoltre il renderer dal processo principale del browser e quest’ultimo dai servizi di sistema, riducendo le conseguenze di un’eventuale intrusione.

Al riavvio interviene Verified Boot. La funzione verifica l’integrità del software durante la fase di avvio e può rilevare modifiche non autorizzate, ripristinando una versione affidabile del sistema. Anche il sistema operativo in sola lettura e i meccanismi di autoriparazione contribuiscono a rendere più difficile la persistenza del malware.

Aggiornamenti e rischi ancora presenti

Gli update automatici mantengono aggiornati sistema operativo, browser e componenti hardware. Google indica fino a dieci anni di aggiornamenti per i Chromebook supportati, calcolati dalla data di rilascio della piattaforma e non dal momento dell’acquisto. Per alcuni modelli precedenti al 2021 può essere necessario attivare l’estensione del supporto. La data dell’ultimo aggiornamento è consultabile nelle impostazioni di ChromeOS.

Questa protezione riduce il periodo di esposizione, ma non elimina il rischio del tutto. Tra la scoperta di una vulnerabilità e la distribuzione della patch può esistere una finestra d’attacco. Inoltre, le minacce più realistiche spesso non richiedono di installare un virus nel sistema operativo.

Un’estensione apparentemente innocua può leggere la cronologia, modificare le pagine, inserire pubblicità o reindirizzare il traffico. Anche la presenza nel Chrome Web Store non costituisce una garanzia assoluta. Le applicazioni Android scaricate da fonti non affidabili possono abusare delle autorizzazioni concesse, mentre un programma Linux malevolo può compromettere altri dati presenti nello stesso ambiente isolato.

Il phishing resta però il rischio più immediato. Una pagina contraffatta può convincere l’utente a inserire la password Google, un codice di verifica o dati bancari senza modificare ChromeOS. In questo caso Verified Boot non rileva alcuna manomissione, perché l’attacco sfrutta direttamente la fiducia dell’utente.

È quindi importante controllare il dominio prima di accedere a un account, ignorare gli avvisi di virus mostrati dalle pagine web e installare solo software realmente necessario. La modalità sviluppatore richiede particolare prudenza perché riduce alcune garanzie del modello standard, inclusi i controlli legati all’integrità del sistema.

Se compaiono pop-up insoliti, nuove estensioni o modifiche non autorizzate al motore di ricerca, conviene eseguire Safety Check, rimuovere gli elementi sospetti e controllare Play Protect. Il Powerwash, cioè il ripristino dei dati locali, dovrebbe essere l’ultima opzione e richiede un backup preventivo. Se sono state rubate credenziali, bisogna anche cambiare password, verificare le sessioni attive e attivare l’autenticazione a due fattori.

ChromeOS è dunque molto resistente, ma Chromebook sicuro non significa Chromebook invulnerabile.