Falla critica in iOS: Apple conferma attacchi contro alcuni utenti

Apple ha distribuito un aggiornamento di sicurezza dopo aver rilevato una vulnerabilità in iOS che, secondo l’azienda, potrebbe essere stata sfruttata in attacchi altamente sofisticati contro persone specifiche.

Il problema interessa CoreGraphics, il framework utilizzato dai dispositivi Apple per l’elaborazione e il rendering delle immagini. La vulnerabilità, identificata come CVE-2026-86950, può provocare un’operazione di scrittura oltre i limiti della memoria e arrivare all’esecuzione di codice arbitrario.

Il vettore è particolarmente rilevante perché l’attacco può partire dalla semplice apertura di un file manipolato. Apple ha corretto il difetto con iOS 26.7.1 e iPadOS 26.7.1, mentre la documentazione ufficiale segnala che l’esistenza di exploit è legata a versioni precedenti a iOS 27.

La vulnerabilità risiede nel componente CoreGraphics

Il difetto riguarda la gestione della memoria durante l’elaborazione di file appositamente costruiti.

Una condizione di out-of-bounds write permette a dati controllati dall’attaccante di oltrepassare l’area prevista e modificare la memoria del processo. In uno scenario sfruttabile, questa primitiva può essere trasformata in esecuzione di codice con i privilegi disponibili al processo interessato. Apple ha corretto il problema introducendo controlli più rigorosi sui limiti delle operazioni di memoria. La natura del difetto rende importante distinguere la vulnerabilità dalla compromissione completa: il bug fornisce una primitiva tecnica, mentre un attacco operativo richiede una catena di exploit adeguata all’ambiente bersaglio.

La nota di sicurezza di Apple contiene un elemento particolarmente significativo: l’azienda afferma di essere a conoscenza di un rapporto secondo cui il problema potrebbe essere stato sfruttato in un attacco estremamente sofisticato rivolto a individui specifici. Apple non pubblica normalmente dettagli sugli incidenti prima che siano disponibili correzioni, quindi la descrizione ufficiale resta volutamente limitata. Non sono stati forniti pubblicamente dettagli sufficienti per ricostruire la catena d’attacco o attribuirla a un gruppo specifico. Il dato disponibile permette però di classificare la vulnerabilità come una minaccia già associata a un possibile sfruttamento reale, anziché come un semplice difetto teorico.

PhoneArena collega inoltre la vicenda alle segnalazioni della società di sicurezza blockchain SlowMist, secondo cui utenti di applicazioni per portafogli di criptovalute potrebbero essere stati presi di mira. Questa associazione aggiunge un possibile interesse economico alla vulnerabilità, ma non equivale a una conferma da parte di Apple che i dati contenuti nei wallet siano stati effettivamente sottratti. La distinzione è importante perché la documentazione del produttore certifica l’esistenza del difetto e il possibile sfruttamento, mentre le informazioni sull’impiego contro specifici obiettivi derivano da fonti differenti.

L’aggiornamento riduce il rischio per gli utenti

La correzione suddetta è stata resa pubblica il 28 settembre 2026. Apple indica come dispositivi compatibili gli iPhone 11 e modelli successivi, oltre alle generazioni di iPad comprese nell’elenco ufficiale. Il produttore ha inoltre pubblicato iOS 27 come ramo più recente del sistema operativo, nel quale il problema risulta corretto. Per chi utilizza ancora una versione precedente, l’aggiornamento del sistema elimina la condizione software necessaria allo sfruttamento documentato.

La vicenda evidenzia anche un aspetto rilevante della sicurezza mobile: un difetto apparentemente circoscritto a un componente grafico può diventare un elemento di una catena d’attacco più ampia. Per gli utenti, il comportamento più efficace resta mantenere il sistema operativo aggiornato e prestare attenzione ai file ricevuti da fonti inattese. Per i ricercatori e gli amministratori, invece, la segnalazione mostra quanto sia importante monitorare i componenti che elaborano contenuti non affidabili, perché parser e framework multimediali rappresentano superfici d’attacco che possono trasformare dati apparentemente innocui in input eseguibili.