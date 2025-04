Il miglior wallet per Polygon

I wallet digitali rappresentano il sistema più comune per custodire criptovalute e per operare sulle blockchain. Una delle reti più apprezzate dai trader è Polygon, in quanto migliora diverse funzionalità di Ethereum, mantenendo la stessa sicurezza.

Per operare su Polygon si possono usare diversi wallet custodial e non custodial, sia per gestire il token MATIC, sia per effettuare diverse operazioni sulla blockchain.

In questo articolo analizzeremo le caratteristiche di Best Wallet, considerato il miglior Polygon Wallet tra quelli non-custodial.

Cos’è Polygon

Polygon è una rete Layer-2 molto apprezzata dai trader che operano su Ethereum. Progettata per migliorare la scalabilità di Ethereum, la piattaforma aumenta la velocità delle transazioni sulla blockchain, riducendone i costi di transazione.

Per ottenere questi risultati, Polygon si avvale di tecnologie come rollup e sidechain. Inoltre, trattandosi di una Layer-2, Polygon mantiene la stessa sicurezza elevata della rete principale, così come la compatibilità con la EVM (Ethereum Virtual Machine) e con le DApp.

La rete dispone di un suo token nativo, chiamato MATIC, necessario per pagare le commissioni di transazione. Il MATIC permette ai suoi titolari di partecipare alla governance di Polygon e votare per decidere sugli sviluppi futuri della piattaforma.

Come per altre blockchain, per poter scambiare, vendere o comprare criptovalute tramite Polygon è necessario utilizzare un wallet.

In generale, la maggior parte degli utenti preferisce utilizzare wallet non-custodial, per avere il controllo sulle chiavi di accesso e sui propri asset digitali.

Best Wallet: il miglior portafoglio per Polygon

Best Wallet è un wallet particolarmente intuitivo da utilizzare, consigliato a trader esperti e principianti che desiderano svolgere operazioni su Polygon.

Il wallet si può scaricare gratuitamente tramite il sito ufficiale per dispositivi mobili Android e iOS. A differenza di altre app simili, Best Wallet dispone di una serie di funzionalità interessanti che permettono di gestire le criptovalute, così come comprarle, venderle e scambiarle direttamente tramite un DEX (exchange decentralizzato) integrato.

Il wallet dispone anche di un token nativo, il BEST, attualmente nella sua fase di presale durante la quale ha raccolto più di 11 milioni di dollari e che consente ai suoi titolari di accedere a diversi vantaggi.

Le caratteristiche di Best Wallet

Come accennato nell’introduzione di questo articolo, Best Wallet offre una serie di caratteristiche interessanti ai suoi utenti. Vediamo quali sono nel dettaglio.

Gestione del wallet

Il Best Wallet è un wallet non-custodial, pertanto gli utenti avranno il pieno controllo delle chiavi private. In questo modo, sarà possibile avere una gestione completa dei wallet, senza doversi affidare a terze parti. Gli utenti possono monitorare facilmente le criptovalute nel portafoglio, così come gli investimenti, utilizzando l’interfaccia intuitiva di Best Wallet.

La possibilità di usare il wallet tramite dispositivi mobili, consente di accedere in ogni momento e da qualsiasi luogo.

Per aumentare la sicurezza, gli utenti possono usare una frase chiave di backup, così come impostare l’accesso al Best Wallet tramite autenticazione biometrica e a due fattori.

Ampio supporto di reti e criptovalute

Il Best Wallet si può utilizzare per operazioni su oltre 60 blockchain come Polygon, Ethereum, Binance Smart Chain e Avalanche.

Oltre a MATIC, il token di Polygon, Best Wallet supporta una vasta gamma di criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) e Solana (SOL).

Non mancano le meme coin e i token di progetti alternativi legati a nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e il gaming.

Commissioni di transazione basse

Le commissioni di transazione del portafoglio Polygon Best Wallet sono molto basse. Questa caratteristica, unita ai costi ridotti delle operazioni su Polygon, fa in modo che i trader possano risparmiare sulle operazioni nel mercato delle criptovalute.

DEX integrato

Best Wallet dispone di un exchange decentralizzato (DEX) integrato che permette di effettuare operazioni direttamente tramite l’app del wallet.

Questo consente di comprare, vendere e scambiare diverse criptovalute senza utilizzare piattaforme esterne. Una caratteristica che si rivela ideale anche per trader alle prime armi o per chi magari vuole evitare di registrarsi su un exchange centralizzato (CEX).

Accesso alle presale

Tramite la funzione Upcoming Tokens, Best Wallet permette di accedere a una serie di token in presale, per acquistarli a un valore più basso prima del loro listing sugli exchange centralizzati e decentralizzati.

L’acquisto si può effettuare direttamente tramite il Best Wallet, senza dover accedere al sito web della presale.

Con Upcoming Tokens si potranno anche vedere le caratteristiche del token in presale, scoprire il whitepaper e consultare la roadmap degli sviluppatori, per avere un’idea più precisa sul progetto.

Inoltre, i token di questa sezione, dopo il lancio si potranno scambiare e vendere sempre tramite Best Wallet.

A tal proposito, vi suggeriamo di leggere l’articolol sulle criptovalute che esploderanno nel 2025.

Ricompense di staking

Best Wallet permette di mettere in staking le criptovalute su più blockchain, per avere la possibilità di diventare validatori di un blocco e ottenere ricompense passive.

La possibilità di mettere in staking più criptovalute su più blockchain, aumenta le chance di ottenere un guadagno, mentre si continuano ad effettuare operazioni giornaliere tramite Best Wallet.

Lo staking avviene direttamente tramite il wallet, per consentire agli utenti di gestire il blocco dei token sulle varie blockchain.

Anche le ricompense di staking, verranno inserite direttamente nel proprio portafoglio Polygon.

Gaming Hub

Grazie a una collaborazione con crypto casino come CoinPoker, Lucky Block e Mega Dice, Best Wallet si rivela particolarmente ideale anche per gli appassionati di gambling.

Tramite il wallet è possibile effettuare depositi rapidi su queste piattaforme, inoltre gli sviluppatori possono gestire più facilmente le transazioni.

Il token BEST: vantaggi per gli utenti del Polygon Wallet

Il BEST token è l’asset nativo del Best Wallet che permette agli utenti di ottenere diversi vantaggi all’interno dell’ecosistema.

Il BEST consente di effettuare transazioni su Best Wallet a costi ridotti e di partecipare alla governance del progetto per decidere gli sviluppi futuri della piattaforma e delle sue funzionalità aggiuntive. Inoltre, gli utenti possono mettere il BEST in staking per avere la possibilità di ottenere ricompense passive.

Al momento, il token BEST si può comprare in presale al valore di 0,024725 dollari, in modo da poter approfittare di un costo più basso prima del listing sugli exchange.

Gli sviluppatori di Best Wallet e del token BEST, organizzano anche degli airdrop per gli utenti.

L’airdrop attuale del BEST Token si concluderà a fine mese, per dare agli utenti il tempo di accumulare gli ultimi punti.

L’aggiornamento Best Wallet

Recentemente, Best Wallet si è aggiornato alla versione 2.5.1 su Android e iOS, introducendo il supporto per Bitcoin e funzionalità multi-chain.

Grazie a questo aggiornamento, gli utenti di questo wallet per Polygon possono comprare, ricevere e vendere BTC direttamente tramite l’app.

L’aggiornamento consente a Best Wallet di supportare blockchain aggiuntive, come Solana, il cui supporto sarà introdotto nei prossimi mesi. Inoltre, l’app è stata dotata di nuove misure di sicurezza e di funzionalità per il backup sul cloud.

Questo è un traguardo importante, che consente di promuovere ufficialmente Best Wallet come la piattaforma e app ideale per acquistare Bitcoin (e criptovalute in generale).

A breve verrà pubblicato un articolo di approfondimento sul prodotto, che sarà distribuito su tutti i canali interni.

Gli svantaggi di Best Wallet

Sebbene Best Wallet sia uno dei migliori wallet Polygon, ci sono comunque alcuni svantaggi da considerare, in modo da poter capire se può fare davvero alle proprie esigenze o se è meglio orientarsi su altri portafogli compatibili con la blockchain.

Niente supporto per browser

Al momento, Best Wallet è disponibile solo su dispositivi mobili, sotto forma di app gratuita. Manca quindi la possibilità di installarlo come estensione del proprio browser. Pertanto, l’app potrebbe non funzionare correttamente con tablet e smartphone di vecchia data.

Inoltre, chi è abituato a operare tramite browser desktop, non potrà utilizzare Best Wallet. Non è stato specificato se in futuro il team aggiungerà la funzionalità per browser.

Assistenza clienti limitata

Trattandosi di un wallet non-custodial decentralizzato, la responsabilità delle chiavi di sicurezza e della frase di recupero sarà solo e unicamente dell’utente.

Nel caso di perdita delle chiavi di accesso, l’assistenza clienti non potrà intervenire per il recupero. Allo stesso modo, non sarà possibile recuperare le proprie criptovalute nel caso queste vengano rubate tramite un attacco hacker.

Si tratta tuttavia di uno svantaggio accomunabile a diversi wallet non custodial.

Funzionalità ancora in sviluppo

Come menzionato in precedenza, Best Wallet e il suo ecosistema sono in continuo aggiornamento. Per questo alcune funzioni come la carta di debito Best Card non sono ancora disponibili.

Per rimanere aggiornati è consigliabile visitare il sito di Best Wallet o le pagine ufficiali sui social network.

Come installare e configurare il Best Wallet

La configurazione di Best Wallet è rapida ed efficiente, grazie all’assenza di procedura KYC. In pochi semplici passaggi è possibile iniziare a gestire in sicurezza gli asset digitali.

Vediamo come fare in pochi semplici passaggi.

Scaricare l’app Best Wallet

Prima di tutto, occorre effettuare il download dell’applicazione Best Wallet dallo store ufficiale del proprio dispositivo. Il wallet è disponibile sia su App Store (iOS) sia su Google Play Store (Android).

Una volta installata, l’interfaccia guidata consente di completare rapidamente la creazione del wallet. È disponibile anche un link ufficiale per il download diretto dal sito web di Best Wallet.

Attivare le impostazioni di sicurezza per il portafoglio Polygon

Dopo l’installazione, occorre attivare le funzionalità di sicurezza integrate, tra cui l’autenticazione biometrica (impronta digitale o riconoscimento facciale) e l’impostazione di un PIN sicuro.

Il sistema richiede anche il backup della frase di recupero (seed phrase), da conservare offline e in un luogo sicuro, in quanto unico metodo per ripristinare l’accesso al wallet in caso di smarrimento del dispositivo.

Aggiungere fondi

Completata la configurazione iniziale, è possibile aggiungere fondi al wallet tramite carta di credito, carta di debito o bonifico bancario. Il wallet consente di ricevere criptovalute attraverso l’indirizzo associato o mediante QR code.

Per l’acquisto di token, Best Wallet si integra con fornitori di servizi regolamentati che supportano vari metodi di pagamento.

Tramite l’exchange decentralizzato integrato è possibile visualizzare l’elenco delle criptovalute disponibili, verificare le commissioni applicate alle transazioni ed effettuare operazioni che vengono generalmente elaborate in modo pressoché istantaneo.

Altri portafogli MATIC

Se Best Wallet non soddisfa le proprie esigenze, è possibile trovare altri wallet compatibili con Polygon, in modo da poter conservare, inviare e ricevere MATIC.

In generale, questi wallet possono presentare un potenziale d’uso diverso da Best Wallet, in quanto si possono usare anche tramite browser. Vediamo quali sono i più noti e utilizzati.

MetaMask

Si tratta di uno dei wallet non custodial più popolari e utilizzati nell’ecosistema Ethereum. MetaMask permette agli utenti di aggiungere la rete Polygon tramite configurazione manuale, quindi è consigliato a chi magari ha già una certa esperienza nell’utilizzo di questi prodotti.

Il portafoglio è disponibile come estensione per browser e applicazione mobile, per svolgere le proprie attività da qualsiasi dispositivo. Inoltre, MetaMask presenta integrazione con le DApp e i protocolli della finanza decentralizzata (DeFi).

Trust Wallet

Trust Wallet è un portafoglio mobile multi-chain che supporta Polygon senza necessità di configurazioni manuali.

L’app consente di effettuare staking in tempo reale direttamente tramite la sua interfaccia, rivelandosi adatto anche ai principianti.

In generale, Trust Wallet è una scelta molto comoda per chi cerca un portafoglio funzionale e immediato, con il supporto di numerose blockchain e criptovalute.

Coinbase Wallet

Si tratta del portafoglio dell’exchange Coinbase. Grazie al supporto per MATIC, si tratta a tutti gli effetti di un portafoglio Polygon, adatto per chi vuole svolgere attività e transazioni tramite un’interfaccia semplice e intuitiva.

Il portafoglio è integrato con un browser Web3 che consente l’accesso diretto a DApp e marketplace NFT.

Conclusione sul miglior wallet Polygon

Best Wallet si presenta come un Polygon Wallet ricco di funzionalità che i trader esperti e neofiti potranno gradire.

L’ampia compatibilità con il token MATIC e altre criptovalute, così come con altre blockchain oltre Polygon, rendono Best Wallet un portafoglio non-custodial versatile.

L’interfaccia intuitiva e la possibilità di scambiare, vendere, comprare e mettere in staking criptovalute direttamente dall’app danno all’utente il pieno controllo sulle proprie operazioni.

Inoltre, gli aggiornamenti costanti e il BEST token si rivelano particolarmente promettenti per il futuro dell’ecosistema.

In conclusione, Best Wallet è il miglior polygon wallet sul mercato, specialmente per i trader alle prime armi, o per chi preferisce avere tutte le funzioni a portata di mano.

Domande frequenti sul miglior wallet per Polygon

Cos’è Polygon e perché è importante avere un wallet compatibile?

Polygon è una rete Layer-2 costruita per migliorare la scalabilità di Ethereum, riducendo le commissioni e aumentando la velocità delle transazioni.

Per interagire con la rete e gestire il token MATIC è necessario un wallet compatibile, meglio se non-custodial, per garantire il pieno controllo degli asset.

Best Wallet è un portafoglio Polygon custodial o non-custodial?

Best Wallet è un wallet non-custodial, il che significa che l’utente ha il controllo esclusivo delle chiavi private e dei propri fondi. Non è quindi necessario affidarsi a terze parti per la gestione del portafoglio.

Come si può scaricare e installare Best Wallet?

Best Wallet è disponibile gratuitamente su Google Play Store per dispositivi Android e su App Store per dispositivi iOS. È anche possibile scaricare l’app tramite il sito ufficiale, oppure cercarla sullo store del proprio dispositivo.

