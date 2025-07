Sembra passato un secolo da quando Bitcoin veniva utilizzato prevalentemente nel dark web e considerato da molti un fenomeno passeggero.

Trattandosi della prima criptovaluta in assoluto, l’opinione pubblica lo guardava con sospetto un certo sospetto.

I tempi però sono cambiati rapidamente, con il Bitcoin che nel corso degli anni è arrivato a un valore altissimo, al punto che viene preso in considerazione come “bene rifugio” al posto dell’oro.

Nel 2025 il Bitcoin ha superato i 100.000 dollari, inoltre ha ottenuto un notevole sostegno, specialmente negli Stati Uniti.

L’adozione di Bitcoin da parte di grandi investitori, cittadini e piccole imprese, ha reso le modalità di acquisto sempre più accessibili.

L’elevata domanda ha favorito lo sviluppo di metodi semplici e rapidi, con carte di credito e debito in prima linea.

Va ricordato che in passato, a causa dell’irreversibilità delle transazioni, le carte di credito erano poco utilizzate per acquistare Bitcoin.

Le piattaforme temevano le frodi legate al furto di dati e le frequenti richieste di rimborso. Tuttavia, la crescente domanda ha spinto il settore a sviluppare processi più sicuri per gli acquisti con carta.

In questo articolo analizziamo le migliori piattaforme per comprare Bitcoin con carta di credito, passando in rassegna vantaggi e svantaggi.

Best Wallet

Best Wallet è wallet non-custodial che garantisce una maggiore sicurezza rispetto alle piattaforme centralizzate, mantenendo al tempo stesso un’esperienza utente semplice e intuitiva. Attualmente è disponibile come app mobile per dispositivi Android e iOS.

Un grande vantaggio è che Best Wallet non richiede la verifica KYC (Know Your Customer) per i trasferimenti da valuta fiat a criptovaluta. Questo significa che gli utenti possono rimanere anonimi durante l’utilizzo dell’app.

Il wallet aggrega i tassi di cambio offerti da diversi partner esterni per l’on-ramping e propone sempre il miglior tasso disponibile, supportando oltre 60 valute fiat.

Essendo un wallet decentralizzato, Best Wallet consente di collegarsi facilmente a piattaforme Web3, incluse applicazioni DeFi e exchange decentralizzati.

Inoltre, integra un token nativo chiamato Best Wallet Token (BEST), che offre ai possessori sconti sulle commissioni all’interno dell’app e tassi di staking più elevati.

Per motivi di sicurezza, si consiglia agli utenti di attivare l’autenticazione a due fattori (2FA) e conservare le chiavi private del wallet in un luogo sicuro.

Best Wallet, che è anche uno dei migliori wallet per Polygon, consente inoltre di effettuare il backup della frase di recupero tramite Apple ID o account Google.

Vantaggi

Nessuna verifica KYC richiesta

Wallet crypto non-custodial e sicuro

e sicuro Compatibile con Bitcoin e oltre 60 reti blockchain

Svantaggi

Disponibile solo su dispositivi mobili

Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo

Come acquistare Bitcoin con Best Wallet

Per comprare Bitcoin utilizzando Best Wallet, basta seguire pochi semplici passaggi:

Vai sull’App Store o sul Google Play Store, cerca “Best Wallet” e installa l’app sul tuo dispositivo mobile. Apri l’app e completa la registrazione collegando il tuo indirizzo email. Tocca il pulsante “Buy”, seleziona Bitcoin e scegli la valuta fiat da convertire. Inserisci l’importo che desideri spendere. Clicca su “Buy BTC” e segui le istruzioni del gateway di pagamento esterno. Assicurati di selezionare l’opzione carta di credito e inserire i dati corretti. Una volta completato l’acquisto, i BTC acquistati compariranno nell’app Best Wallet nel giro di pochi istanti.

MEXC

Fondata nel 2018, MEXC è una piattaforma di scambio centralizzata che supporta oltre 2.800 token su più reti blockchain. Oltre alla versione desktop, MEXC è disponibile anche come app per Android e iOS.

Per effettuare transazioni da valuta fiat a criptovaluta, è necessario completare il processo KYC previsto dalla piattaforma, che richiede solo pochi minuti.

Questo requisito è parte della rigida conformità di MEXC alle normative globali sulle criptovalute e alle politiche antiriciclaggio (AML).

Anche se la verifica dell’identità è obbligatoria per acquistare criptovalute con valuta fiat, non è necessaria per depositi on-chain.

Gli utenti possono dunque rimanere anonimi e operare liberamente nei mercati spot e futures. Tuttavia, in assenza di verifica, alcune funzionalità avanzate e i limiti di prelievo risultano ridotti.

MEXC conta oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo e mantiene alti standard di sicurezza, grazie all’autenticazione a due fattori (2FA) e alla pubblicazione regolare delle Proof of Reserves.

Tra le funzionalità disponibili si trovano il trading automatizzato con bot, il copy trading e i prodotti per ottenere rendimenti sulle crypto.

Vantaggi

Accesso a mercati spot e futures

Supporto per diversi metodi di pagamento in fiat

Funzione di copy trading integrata

Svantaggi

Assistenza clienti limitata

Supporta solo 5 valute fiat

Come acquistare Bitcoin con MEXC

Visita il sito ufficiale di MEXC e clicca su Sign Up per aprire il modulo di registrazione. Inserisci il tuo indirizzo email o numero di telefono. In alternativa, puoi registrarti anche collegando un account Google o Apple ID. Completa i requisiti KYC dal pannello del tuo account, fino al livello Advanced KYC, caricando un documento d’identità valido. Una volta verificato l’account, clicca su Buy Crypto e scegli l’opzione Debit/Credit Card. Poi clicca su Add Card. Seleziona la valuta fiat da utilizzare per l’acquisto di Bitcoin, inserisci i dati della carta e conferma l’operazione. Inserisci l’importo in valuta fiat che desideri convertire in BTC e clicca su Buy Now per finalizzare la transazione.

Binance

Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi.

Fondata nel 2017, la piattaforma offre un intero ecosistema blockchain, con numerosi prodotti crypto, marketplace dedicati e persino un proprio token nativo.

Binance serve oltre 270 milioni di utenti a livello globale e può essere utilizzata da desktop, dispositivi Android e iOS.

L’app mobile è disponibile in due versioni: Lite, più semplice e adatta ai principianti, e Pro, pensata per i trader più esperti grazie a strumenti tecnici avanzati e indicatori professionali.

Come altri exchange centralizzati regolamentati, Binance richiede il completamento del processo KYC prima di poter effettuare depositi da fiat a crypto.

Una volta verificato l’account, gli utenti possono accedere a tutte le funzionalità dell’exchange, tra cui il mercato P2P e i prodotti crypto earn per ottenere ricompense.

Vantaggi

Exchange altamente affidabile e riconosciuto

Supporta oltre 100 valute fiat

Offre trading futures, margin trading, staking, e altri strumenti avanzati

Svantaggi

Non disponibile in alcuni Paesi, inclusi gli Stati Uniti

L’interfaccia può risultare complessa per i principianti

Come acquistare Bitcoin con Binance

Vai sul sito ufficiale di Binance e clicca su Sign Up. Inserisci il tuo indirizzo email o numero di telefono, oppure registrati tramite Apple ID, Google o Telegram. Completa la verifica KYC, caricando un documento di identità valido, come richiesto dalle normative internazionali. Una volta verificato l’account, clicca su Buy Crypto nella barra di navigazione. Seleziona la valuta fiat che desideri utilizzare e scegli carta di credito o debito come metodo di pagamento. Inserisci l’importo di Bitcoin che vuoi acquistare, clicca su Preview Order, compila i dati della carta e conferma la transazione.

Margex

Lanciata nel 2019, Margex è un’altra ottima piattaforma da considerare per acquistare Bitcoin con carta di credito.

Si tratta di un exchange centralizzato che supporta le principali criptovalute e offre il trading di futures crypto con una leva fino a 100x, utilizzando sia la marginazione incrociata che quella isolata.

Per effettuare acquisti con carta di credito, Margex richiede agli utenti di verificare la propria identità, caricando una foto di un documento valido.

Una volta completato con successo il trasferimento da fiat a crypto, gli utenti possono impiegare le proprie criptovalute per generare reddito passivo, copiare altri trader o aprire posizioni su futures.

Una caratteristica distintiva di Margex è il sistema di bonus. Oltre a offrire commissioni competitive, la piattaforma consente di compensare fino al 50% delle commissioni di trading attraverso bonus accumulati.

Questi bonus vengono raccolti in un saldo unico e possono essere utilizzati anche per coprire le funding fee sui futures.

Vantaggi

Commissioni di trading competitive

Strumenti avanzati di analisi e grafici professionali

Trading futures con leva fino a 100x

Svantaggi

Non supporta i mercati spot crypto

Non disponibile in alcune giurisdizioni, come gli Stati Uniti

Come acquistare Bitcoin con Margex

Vai sul sito ufficiale di Margex e clicca su Sign Up per accedere alla pagina di registrazione. Puoi registrarti con email, numero di telefono, Apple ID o account Google. Completa la verifica KYC seguendo le istruzioni. Dovrai caricare un documento d’identità valido. Dal pannello di navigazione, clicca su Buy Crypto, scegli la valuta fiat, poi seleziona Bitcoin come criptovaluta da ricevere e Credit/Debit Card come metodo di pagamento. Clicca su Buy with USD e segui i passaggi del gateway di pagamento esterno, inserendo i dati della tua carta.

OKX

OKX è una delle principali piattaforme di trading crypto che consente di acquistare Bitcoin con carta di credito e altri metodi di pagamento in valuta fiat.

L’exchange è noto per le sue funzionalità di trading avanzate, tra cui il margin trading e i contratti perpetui su migliaia di coppie di criptovalute.

Uno dei punti di forza di OKX è la sua integrazione con l’ecosistema Web3. La piattaforma include un wallet decentralizzato con supporto multi-chain, che consente di accedere a applicazioni DeFi e servizi Web3.

Gli account sono protetti tramite autenticazione a due fattori (2FA) e riconoscimento biometrico su dispositivi mobili.

Per poter accedere a tutte le funzionalità, inclusi gli acquisti di Bitcoin con carta, è necessario completare la verifica KYC, che richiede solo pochi minuti e consiste nel caricare un documento d’identità valido e scattare un selfie per confermare l’identità.

Vantaggi

Exchange sicuro e regolamentato

Accetta carte di credito/debito, bonifici bancari e pagamenti locali

Offre copy trading e ricompense da staking

Svantaggi

Non disponibile negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni

Struttura commissionale complessa e a più livelli

Come acquistare Bitcoin con OKX

Vai sul sito ufficiale di OKX e clicca su Sign Up. Inserisci il tuo indirizzo email e una password sicura, oppure registrati con Apple ID, Google o Telegram. Dopo la registrazione, segui il processo KYC per verificare la tua identità. Ti verrà richiesto di caricare un documento valido, come la patente o il passaporto, e un selfie. Una volta completata la verifica, clicca su Buy e poi su Buy Crypto nella barra di navigazione. Seleziona Bitcoin come criptovaluta da acquistare e la valuta fiat che desideri utilizzare. Inserisci l’importo che vuoi convertire in BTC, clicca su Add Card e inserisci i dati della carta nel widget dedicato. Clicca su Next, controlla i dettagli dell’ordine e poi su Buy per completare l’acquisto.

CoinEx

Grazie a un’interfaccia di trading fluida e al supporto esteso per i pagamenti tramite fornitori terzi, CoinEx rientra tra le migliori piattaforme per acquistare Bitcoin con carta di credito.

Oltre a BTC, l’exchange supporta oltre 1.300 criptovalute e quasi 2.000 coppie di trading.

Dopo aver completato la verifica dell’identità (KYC), gli utenti di CoinEx possono acquistare Bitcoin e altri token utilizzando uno dei numerosi gateway di pagamento integrati nella piattaforma.

È possibile confrontare diverse opzioni per ottenere le tariffe migliori e le commissioni più basse, rendendo gli scambi particolarmente convenienti.

Tra gli altri servizi offerti da CoinEx figurano il copy trading, lo staking, i futures perpetui su criptovalute, gli aggiornamenti di mercato e il trading P2P.

L’exchange opera a livello globale da oltre 7 anni e continua a proporsi come una piattaforma di riferimento per gli appassionati di criptovalute.

Vantaggi

Oltre 1.300 token e 1.900 coppie di trading disponibili

Supporto per più di 60 valute fiat

App mobile disponibili per Android e iOS

Svantaggi

Recensioni contrastanti sul servizio clienti

Schema di commissioni VIP piuttosto complesso

Come acquistare Bitcoin su CoinEx

Vai sul sito ufficiale di CoinEx e clicca su “Sign Up” nella homepage. Inserisci il tuo indirizzo email o numero di cellulare per registrarti. In alternativa, puoi accedere con un account Google o Apple. Completa la verifica dell’identità seguendo le istruzioni e caricando un documento d’identità. Dopo la verifica, clicca su “Buy Crypto” e seleziona “Third-Party Trading”. Scegli uno dei fornitori di pagamento disponibili cliccando sul pulsante “Buy” corrispondente. Inserisci l’importo di Bitcoin da acquistare con la tua carta di credito o debito, compila i dati richiesti e clicca su “Buy” per completare la transazione.

BloFin

BloFin è una delle piattaforme più recenti tra quelle analizzate e si distingue per l’elevato livello di sicurezza degli asset digitali, abbinato al supporto per pagamenti fiat.

Nonostante sia nuova sul mercato, la piattaforma sta rapidamente espandendo il proprio ecosistema con prodotti come futures, copy trading e servizi di rendimento.

BloFin richiede agli utenti di verificare la propria identità prima di poter acquistare Bitcoin con carta di credito.

Per proteggere i fondi dei clienti, si avvale della partnership con Fireblocks, uno dei principali custodi di asset digitali.

Inoltre, ha stretto una collaborazione con Chainalysis, piattaforma specializzata nell’analisi della blockchain che consente il monitoraggio in tempo reale delle transazioni.

Attualmente, BloFin offre 320 coppie di trading futures e 100 coppie spot. La piattaforma attrae nuovi utenti e premia gli investitori attivi con bonus di trading, ricompense e programmi di referral.

Vantaggi

Oltre 400 criptovalute supportate

Trading sia spot che futures

Custodia sicura tramite Fireblocks

Svantaggi

Il copy trading è disponibile solo per i futures

Piattaforma relativamente nuova con una storia operativa ancora limitata

Come acquistare Bitcoin con BloFin

Vai sul sito ufficiale di BloFin e clicca su “Sign Up”. Inserisci il tuo indirizzo email e numero di telefono nella pagina di registrazione. Puoi anche creare un account collegando un Apple ID o un account Google. Completa il processo di verifica dell’identità, caricando un documento valido come la patente o il passaporto. Una volta verificato l’account, clicca su “Buy Crypto” nella homepage. Seleziona una valuta fiat e inserisci l’importo che desideri convertire in Bitcoin. Scegli un servizio di pagamento di terze parti, inserisci i dati della tua carta e clicca su “Buy” per completare l’acquisto.

PrimeXBT

PrimeXBT è una piattaforma di trading multi-asset che, oltre alle criptovalute, offre accesso anche a strumenti forex e CFD. Tra i metodi disponibili per acquistare Bitcoin, è possibile utilizzare carte di credito, rendendo il processo rapido e accessibile.

Per effettuare depositi fiat-to-crypto e acquistare BTC con carta, è necessario completare la verifica KYC, obbligatoria in linea con le normative AML e di sicurezza dell’exchange.

Vantaggi

Piattaforma multi-asset con forex, CFD e crypto

Acquisto rapido di Bitcoin con carta di credito

Supporto per diverse valute fiat

Svantaggi

KYC obbligatorio per i depositi fiat

Mancanza di funzionalità extra come staking o copy trading

Come acquistare Bitcoin con PrimeXBT

Visita il sito ufficiale di PrimeXBT e clicca su “Register”. Inserisci il tuo indirizzo email e crea una password sicura. Puoi anche registrarti utilizzando un account Google o Apple ID. Nella dashboard dell’account, clicca su “Verify Account” e segui le istruzioni per completare la verifica dell’identità (KYC). Una volta verificato, clicca su “Trading” e seleziona “Buy BTC”. Scegli la valuta fiat, inserisci l’importo da convertire e inserisci i dati della tua carta di credito. Clicca su “Buy” per completare la transazione e ricevere i tuoi Bitcoin nel wallet di PrimeXBT.

KCEX

KCEX non consente l’acquisto diretto di Bitcoin con carta di credito, ma è incluso in questa lista per via delle commissioni di trading estremamente basse e come opzione valida per chi cerca piattaforme senza KYC. Fondata nel 2021, si tratta di un exchange centralizzato che supporta quasi 800 criptovalute, tra cui Ethereum, XRP, Solana e Dogecoin.

Sebbene la verifica KYC non sia necessaria per il trading e i depositi on-chain, gli utenti che completano la verifica possono aumentare il limite di prelievo giornaliero da 20 BTC a 30 BTC. Sul piano della sicurezza, KCEX offre autenticazione a due fattori (2FA), codici anti-phishing, gestione dei dispositivi e passkey.

Oltre a essere una piattaforma semplice e affidabile, KCEX attira i trader grazie a commissioni molto basse: il trading spot è gratuito (0%), le commissioni per i taker nei futures sono dello 0,01%, mentre le fee per i maker restano a 0%.

Vantaggi

Nessun KYC richiesto per fare trading

Commissioni spot a 0%

App mobile proprietaria disponibile

Svantaggi

Nessun supporto per pagamenti fiat diretti

Mancano servizi aggiuntivi come staking o copy trading

Come acquistare Bitcoin con KCEX

Visita il sito ufficiale di KCEX e registrati. Puoi usare un numero di cellulare o un’email, oppure accedere rapidamente con un account Apple o Google. Installa un crypto wallet come Best Wallet e utilizza la tua carta di credito o debito per acquistare Tether (USDT). Nella dashboard di KCEX, clicca su “Deposit” e utilizza l’indirizzo del wallet fornito per trasferire i fondi dal tuo portafoglio crypto all’account KCEX. Clicca su “Spot” nella barra di navigazione di KCEX e cerca la coppia BTC/USDT. Inserisci l’importo di USDT da convertire in BTC, quindi clicca su “BTC” per eseguire l’operazione.

Bybit

Bybit è una delle piattaforme crypto più popolari e ben regolamentate, attiva dal 2018 e con oltre 60 milioni di utenti in tutto il mondo.

L’exchange consente l’acquisto diretto di Bitcoin con carta di credito, ma per farlo è necessario completare la verifica KYC, in conformità con le normative internazionali.

Tra le funzionalità più apprezzate c’è il sistema di pagamento Express, che permette di convertire rapidamente valuta fiat in BTC tramite One-Click Buy.

L’interfaccia è intuitiva e adatta anche agli utenti meno esperti, con transazioni rapide e commissioni competitive.

Vantaggi

Oltre 60 milioni di utenti attivi

Sistema di acquisto rapido One-Click Buy

Supporto per diverse valute fiat

Svantaggi

KYC obbligatorio per l’acquisto con carta

Alcune funzionalità avanzate possono risultare complesse per i principianti

Come acquistare Bitcoin con Bybit

Vai sul sito ufficiale di Bybit e clicca su “Sign Up”. Inserisci il tuo indirizzo email o numero di telefono per registrarti. In alternativa, puoi accedere con Google, Apple ID o Telegram. Completa la verifica dell’identità (KYC) seguendo le istruzioni e caricando un documento valido. Una volta verificato, clicca su “Buy Crypto” nella barra di navigazione e seleziona “One-Click Buy”. Inserisci l’importo in valuta fiat, scegli Bitcoin come criptovaluta da ricevere e seleziona “Bank Card” come metodo di pagamento. Inserisci i dati della tua carta di credito e clicca su “Buy” per completare l’acquisto.

