Investire spendendo: come funziona la carta di Trade Republic

La banca tedesca Trade Republic consente ai suoi utenti di investire a ogni transazione completata con la carta associata al conto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 1 mag 2026
Investire spendendo: come funziona la carta di Trade Republic

Alla parola investimento nel 99% dei casi è associata un’attività finanziaria con un determinato livello di rischio. In Italia, complice la scarsa educazione in materia e la modesta propensione al rischio, sono ancora poche le persone che scelgono di investire il proprio denaro per ottenere un ritorno economico.

In tale contesto si inserisce la banca online tedesca Trade Republic, che offre ai suoi clienti la possibilità di investire semplicemente spendendo attraverso la carta associata al conto. TradeRepublic è disponibile come app su smartphone, tablet e computer: il download avviene tramite questa pagina ed è interamente gratuito.

Pagina offerta Trade Republic

trade republic scarica app

I prodotti Saveback e Round up

Gli utenti Trade Republic beneficiano dell’1% di Saveback sulle spese idonee effettuate con la carta associata al conto. A questo si aggiunge l’opportunità di investire nel proprio PAC (piano di accumulo del capitale) in automatico: l’attivazione del prodotto Saveback richiede l’investimento di una somma pari a 50 euro al mese nei PAC.

Il secondo prodotto da prendere in considerazione è Round up, grazie al quale ogni persona può arrotondare i pagamenti con la carta all’euro intero successivo. L’eccedenza viene poi investita in automatico in una azione o un ETF, con la possibilità – volendo – di applicare un moltiplicatore per un investimento superiore.

Al contrario di altre piattaforme finanziarie, con Trade Republic chiunque può iniziare a investire spendendo la cifra simbolica di 1 euro. Tra i prodotti su cui è possibile investire si annoverano le azioni, gli ETF, le criptovalute e le obbligazioni. A questo proposito, è utile sottolineare che non vi sono costi nascosti.

Sempre riguardo al tema costi, la carta di Trade Republic non prevede alcuna sottoscrizione mensile. La sua attivazione è semplice e immediata: tutto quello che occorre è collegarsi alla pagina dedicata di Trade Republic, cliccare sul bottone “Scarica l’app”, attendere il completamento del download e procedere con l’attivazione del servizio.

Pagina download app Trade Republic

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Conto corrente online remunerato al 3%: la promozione BBVA continua
Offerte

Conto corrente online remunerato al 3%: la promozione BBVA continua
Conto online SelfyConto: la nuova iniziativa offre un Buono Amazon da 100€
Offerte

Conto online SelfyConto: la nuova iniziativa offre un Buono Amazon da 100€
Carta di credito a canone zero: il regalo arriva dalla Svezia
Offerte

Carta di credito a canone zero: il regalo arriva dalla Svezia
Offerta BBVA estesa: guadagni il 3% e ottieni cashback sugli acquisti, scopri come
Offerte

Offerta BBVA estesa: guadagni il 3% e ottieni cashback sugli acquisti, scopri come
Link copiato negli appunti