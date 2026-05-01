Investire spendendo: come funziona la carta di Trade Republic

Alla parola investimento nel 99% dei casi è associata un’attività finanziaria con un determinato livello di rischio. In Italia, complice la scarsa educazione in materia e la modesta propensione al rischio, sono ancora poche le persone che scelgono di investire il proprio denaro per ottenere un ritorno economico.

In tale contesto si inserisce la banca online tedesca Trade Republic, che offre ai suoi clienti la possibilità di investire semplicemente spendendo attraverso la carta associata al conto. TradeRepublic è disponibile come app su smartphone, tablet e computer: il download avviene tramite questa pagina ed è interamente gratuito.

I prodotti Saveback e Round up

Gli utenti Trade Republic beneficiano dell’1% di Saveback sulle spese idonee effettuate con la carta associata al conto. A questo si aggiunge l’opportunità di investire nel proprio PAC (piano di accumulo del capitale) in automatico: l’attivazione del prodotto Saveback richiede l’investimento di una somma pari a 50 euro al mese nei PAC.

Il secondo prodotto da prendere in considerazione è Round up, grazie al quale ogni persona può arrotondare i pagamenti con la carta all’euro intero successivo. L’eccedenza viene poi investita in automatico in una azione o un ETF, con la possibilità – volendo – di applicare un moltiplicatore per un investimento superiore.

Al contrario di altre piattaforme finanziarie, con Trade Republic chiunque può iniziare a investire spendendo la cifra simbolica di 1 euro. Tra i prodotti su cui è possibile investire si annoverano le azioni, gli ETF, le criptovalute e le obbligazioni. A questo proposito, è utile sottolineare che non vi sono costi nascosti.

Sempre riguardo al tema costi, la carta di Trade Republic non prevede alcuna sottoscrizione mensile. La sua attivazione è semplice e immediata: tutto quello che occorre è collegarsi alla pagina dedicata di Trade Republic, cliccare sul bottone “Scarica l’app”, attendere il completamento del download e procedere con l’attivazione del servizio.