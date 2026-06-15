Conto corrente a canone zero fino al 31 dicembre 2027 con Banca Mediolanum

Un conto corrente a canone zero fino al 31 dicembre 2027: è quanto propone Banca Mediolanum con il suo SelfyConto agli utenti che scelgono di accreditare lo stipendio o spendere complessivamente una somma pari ad almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto. Sono poi diversi i servizi inclusi nel conto, tra cui prelievi senza commissioni in qualsiasi ATM presente all’interno dell’Unione europea.

La carta di debito associata a SelfyConto è disponibile nel classico formato fisico oppure digitale: mentre la prima presenta un canone di 10 euro all’anno, la seconda è interamente gratuita. Inoltre, grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard, può essere utilizzata ovunque senza preoccupazioni.

I servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online SelfyConto

Nonostante il canone azzerato fino all’ultimo giorno dell’anno 2027, SelfyConto include numerosi servizi gratuiti. Tra questi, ad esempio, si annoverano i bonifici SEPA in euro, sia ordinari che istantanei, così come l’addebito delle utenze sul nuovo conto e un consulente dedicato per approfondire insieme la fattibilità di uno o più progetti personali.

Un altro servizio incluso nel conto corrente di Banca Mediolanum è il prelievo senza commissioni presso gli sportelli bancari di tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea. Ciò rappresenta un significativo risparmio soprattutto per chi ha l’abitudine di prelevare all’estero durante una vacanza di piacere o un soggiorno di lavoro.

C’è poi la carta di debito digitale, la cui quota annuale è 100% gratuita. Rispetto alla carta fisica non vi sono differenze: anche lei è integrata con il circuito di pagamento internazionale Mastercard e garantisce un utilizzo senza preoccupazioni sia in Italia che all’estero, indipendentemente da dove si completi l’acquisto (se in negozio oppure in un sito di e-commerce).

Maggiori informazioni al riguardo del conto sono disponibili sulla pagina dedicata all’offerta di SelfyConto all’interno del sito ufficiale di Banca Mediolanum.