Conto corrente a canone zero fino al 31 dicembre 2027 con Banca Mediolanum

Tramite l'accredito del proprio stipendio oppure una spesa mensile complessiva di almeno 500 euro con la carta di debito associata.
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 giu 2026
Conto corrente a canone zero fino al 31 dicembre 2027 con Banca Mediolanum
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Un conto corrente a canone zero fino al 31 dicembre 2027: è quanto propone Banca Mediolanum con il suo SelfyConto agli utenti che scelgono di accreditare lo stipendio o spendere complessivamente una somma pari ad almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto. Sono poi diversi i servizi inclusi nel conto, tra cui prelievi senza commissioni in qualsiasi ATM presente all’interno dell’Unione europea.

La carta di debito associata a SelfyConto è disponibile nel classico formato fisico oppure digitale: mentre la prima presenta un canone di 10 euro all’anno, la seconda è interamente gratuita. Inoltre, grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard, può essere utilizzata ovunque senza preoccupazioni.

Pagina offerta SelfyConto

selfyconto canone gratuito

I servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online SelfyConto

Nonostante il canone azzerato fino all’ultimo giorno dell’anno 2027, SelfyConto include numerosi servizi gratuiti. Tra questi, ad esempio, si annoverano i bonifici SEPA in euro, sia ordinari che istantanei, così come l’addebito delle utenze sul nuovo conto e un consulente dedicato per approfondire insieme la fattibilità di uno o più progetti personali.

Un altro servizio incluso nel conto corrente di Banca Mediolanum è il prelievo senza commissioni presso gli sportelli bancari di tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea. Ciò rappresenta un significativo risparmio soprattutto per chi ha l’abitudine di prelevare all’estero durante una vacanza di piacere o un soggiorno di lavoro.

C’è poi la carta di debito digitale, la cui quota annuale è 100% gratuita. Rispetto alla carta fisica non vi sono differenze: anche lei è integrata con il circuito di pagamento internazionale Mastercard e garantisce un utilizzo senza preoccupazioni sia in Italia che all’estero, indipendentemente da dove si completi l’acquisto (se in negozio oppure in un sito di e-commerce).

Maggiori informazioni al riguardo del conto sono disponibili sulla pagina dedicata all’offerta di SelfyConto all’interno del sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Pagina offerta SelfyConto

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