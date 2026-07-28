Conto e carta BBVA a zero spese per sempre senza vincoli

Dopo anni e anni trascorsi nella stessa banca, si può prendere la decisione di cambiare per risparmiare sulle spese legate sia al conto corrente che alla carta di debito associata. La soluzione migliore in questo senso è affidarsi a una banca affidabile, che offra un reale canone gratuito, senza cioè legare i costi zero a un saldo minimo o all’accredito dello stipendio.

Tra le banche migliori in tal senso si annovera BBVA, che permette di mantenere conto e carta a zero spese per sempre, senza la necessità di accreditare la propria busta paga o pensione, né avere un saldo minimo sul conto corrente o qualsiasi altro tipo di vincolo. Inoltre, i nuovi clienti ottengono il 3% di remunerazione e cashback nei primi sei mesi dall’apertura del conto.

Una scelta che si rivela intelligente anche in viaggio, dal momento che le carte BBVA non applicano commissioni sul cambio valuta, anche nei weekend, indipendentemente dall’importo di ciascuna transazione. Inoltre garantisce prelievi gratuiti a partire da 100 euro sia in Italia che nel resto dei Paesi appartenenti all’Unione europea, attraverso l’utilizzo della carta di debito BBVA.

Sempre a proposito di prelievi, in Spagna e in Turchia i prelievi sono sempre gratuiti presso gli sportelli ATM della banca BBVA e Garanti BBVA, senza la necessità di osservare un importo minimo di prelievo.

Tornando infine alla promozione in corso, i nuovi clienti del conto online BBVA ricevono il 3% lordo di remunerazione sulla propria liquidità nei primi sei mesi, con liquidazione mensile degli interessi. Al termine, poi, la remunerazione è garantita a lungo termine (fino al 2,1% lordo).

Per quanto riguarda invece il cashback, tramite il 3% su tutti gli acquisti effettuati con la carta di debito fisica o digitale BBVA si ottengono fino a 50 euro di rimborso complessivi. Infatti, il 3% viene riconosciuto su una spesa massima di 280 euro al mese, pari a circa 8 euro al mese.