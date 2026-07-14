Nuovo conto online per le vacanze estive: i vantaggi di SelfyConto

Tra le altre cose, canone del conto azzerato per tutti il primo anno e fino a trent'anni per i clienti under 30.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 lug 2026
Nuovo conto online per le vacanze estive: i vantaggi di SelfyConto
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Se in previsione di una vacanza all’estero quest’estate avete l’esigenza di aprire un nuovo conto online, potreste prendere in considerazione SelfyConto, il conto corrente digitale di Banca Mediolanum. Dalla sua ha diversi vantaggi, su tutti la quota annuale gratuita per tutti il primo anno e fino a trent’anni per i clienti under 30.

Un altro vantaggio considerevole riguarda la carta di debito digitale gratuita, assegnata in automatico al momento della sottoscrizione del conto. La Mediolanum Card, questo il nome della carta, permette inoltre di prelevare contante senza commissioni presso gli ATM di tutte le banche sia in Italia che in uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea.

Pagina richiesta SelfyConto

selfyconto canone gratuito

Nessuna commissione su bonifici ordinari e istantanei

Un ulteriore vantaggio del conto corrente online SelfyConto è l’assenza di commissioni sui bonifici SEPA in euro, tanto quelli ordinari quanto quelli istantanei, per la più ampia libertà possibile concessa ai suoi utenti da parte di Banca Mediolanum. A costo zero anche l’accredito dello stipendio, una condizione che a partire dal secondo anno permette di usufruire del canone gratuito del conto (in alternativa è possibile ottenere il medesimo beneficio spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto).

Tra i servizi gratuiti inclusi nel conto vi è poi l’addebito delle utenze, elemento utile per tutte quelle persone che preferiscono usufruire della domiciliazione bancaria per le proprie forniture (luce, gas, telefono, ecc.). A tutto questo aggiungiamoci poi l’assistenza gratuita in italiano disponibile tutto l’anno, nonché l’aiuto di un Selfy Assistant, la figura messa a disposizione da Banca Mediolanum ai suoi correntisti che hanno bisogno di ricevere informazioni importanti da parte di un consulente finanziario dedicato.

Infine, l’ultimo vantaggio significativo è la semplicità nell’aprire SelfyConto online tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Pagina richiesta SelfyConto

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