Prelievi gratuiti in tutte le banche in Italia e in Europa con SelfyConto

In vista delle vacanze estive diverse persone si stanno domandando se esiste un conto online a cui è associata una carta di debito che consenta di effettuare prelievi gratuiti in tutte le banche, sia in Italia che nei Paesi dell’Unione europea. La risposta è affermativa: SelfyConto, il conto corrente di Banca Mediolanum.

Per tutti i nuovi clienti la quota annuale del conto è gratuita il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, poi il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo tramite l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la Mediolanum Card, appunto la carta di debito associata.

Gli altri vantaggi del conto online SelfyConto

Oltre al canone gratuito per tutti il primo anno e i prelievi gratuiti presso tutti gli ATM indipendentemente dalla banca, il conto corrente online di Banca Mediolanum propone ulteriori vantaggi. Tra questi, ad esempio, vi sono i bonifici SEPA in euro senza commissioni, tanto quelli ordinari quanto quelli istantanei.

Vi è poi la possibilità di addebitare gratuitamente le proprie utenze domestiche, nonché di rivolgersi senza costi aggiuntivi a un consulente finanziario dedicato per domande specifiche su un nuovo progetto finanziario. Gratis è anche l’assistenza relativa al conto, nell’eventualità ce ne fosse bisogno, senza dimenticare anche l’accredito dello stipendio sul nuovo conto senza costi aggiuntivi.

Infine, c’è la possibilità di ottenere una carta di debito digitale con quota gratuita per sempre, e non solo per il primo anno come quella in formato fisico (poi 10 euro l’anno). Con questa stessa carta è possibile effettuare pagamenti ovunque, sia in negozio sfruttando Google Pay o Apple Pay che nei siti web.