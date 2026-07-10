SelfyConto di Banca Mediolanum azzera i costi fino a trent'anni per gli under 30

Il conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum offre un canone di tenuta del conto gratuito fino a trent’anni per i clienti under 30 e per tutti il primo anno. Al termine il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo soddisfando almeno uno dei seguenti requisiti: accredito dello stipendio o spesa di almeno 500 euro al mese.

Le spese idonee al raggiungimento dell’importo complessivo di 500 euro al mese sono quelle effettuate con la Mediolanum Card, la carta di debito associata a SelfyConto. Appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard e prevede anche una cara in formato digitale 100% gratuita.

Le altre voci di spesa azzerate

Al di là del canone gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, il conto online di Banca Mediolanum offre ulteriori voci di spesa azzerate. Una di queste riguarda i bonifici SEPA ordinari e istantanei, con invio e ricezione sempre gratis. Un’altra voce di spesa a zero è quella della carta di debito digitale citata qui sopra, con cui è possibile pagare sia in negozio che online in ogni parte del mondo grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Sono privi di commissioni anche i prelievi presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi appartenenti all’Unione europea. Inoltre, non vi sono distinzioni tra banche, ciò significa che i prelievi sono gratuiti presso gli sportelli bancari di tutti gli istituti, a differenza invece di quanto prevedono altre banche con le loro carte di debito.

I clienti di SelfyConto possono contare anche sull’assistenza tecnica relativa al conto e su un consulente finanziario denominato Selfy Assistant, disponibile ad ascoltare le esigenze dei titolari del conto sia al telefono che in live chat. Infine, vi confermiamo che l’accredito dello stipendio rientra tra le operazioni gratuite incluse nel canone.