Carta di credito per l'estero: tutti i vantaggi di TF Mastercard Gold

Gli utenti alla ricerca di una carta di credito per l’estero possono prendere in considerazione la TF Mastercard Gold emessa dalla banca online svedese TF Bank. Tra i suoi principali vantaggi si annoverano la quota annuale gratuita e l’assenza di commissioni sul cambio valuta.

La carta di credito a canone zero di TF Bank garantisce inoltre una compatibilità di fatto totale con tutti i metodi di pagamento presenti in Italia e all’estero, dato che è integrata con il circuito di pagamento internazionale Mastercard. Queste le caratteristiche chiave della carta, che include però ulteriori vantaggi che andremo ad elencare qui di seguito.

Dalla quota annuale gratuita all’assicurazione di viaggio completa

Ripetiamo quello che forse è il tratto maggiormente distintivo per la carta di credito TF Mastercard Gold: il canone annuale a zero. Dunque, mentre nove carte su dieci presentano quote annuali superiori quantomeno a 20 euro (ma si possono raggiungere facilmente anche i 50 euro), la carta svedese da questo punto gioca un altro sport.

Entrando poi più nello specifico riguardo l’utilizzo all’estero, confermiamo che TF Bank non applica alcuna commissione sul cambio valuta. Ciò consente ai titolari della carta di beneficiare di un risparmio sensibile rispetto alla stragrande maggioranza delle altre carte quando si trovano in vacanza in un luogo in cui la moneta è diversa dall’euro.

Sempre a proposito di estero, la banca online svedese ha scelto di includere un’assicurazione di viaggio completa a zero spese. La polizza comprende la copertura per infortuni, malattia e annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), nonché il rimborso per bagagli smarriti (fino a 2.500 euro). Per beneficiare dell’assicurazione è necessario pagare almeno il 50% del viaggio tramite la carta di credito.

Infine, la TF Mastercard Gold è idonea al prelievo di contanti presso gli ATM che accettano il circuito di pagamento Mastercard in Italia e all’estero. A ciascun prelievo viene applicata una commissione di 3,90 euro.