I tanti vantaggi del conto online di Banca Mediolanum validi anche a luglio

Se si sta prendendo in considerazione l’idea di aprire un nuovo conto corrente, potrebbe rivelarsi una buona idea dare un’occhiata ai tanti vantaggi che propone SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. A partire dal canone di tenuta del conto gratuito fino a trent’anni per i clienti under 30 e per tutti gli utenti il primo anno.

Associata a SelfyConto vi è anche la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Può essere utilizzata ovunque, ciò significa quindi che si può usare anche in vacanza all’estero, che sia negli Stati Uniti o in Giappone non farebbe alcuna differenza.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

Riepiloghiamo ora tutti i vantaggi collegati a SelfyConto e validi anche in questo mese di luglio. Iniziamo proprio dal canone gratuito del conto per tutti il primo anno e fino a trent’anni per tutti gli under 30, in seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, ma anche in questo caso si può facilmente azzerare tramite l’accredito dello stipendio o una spesa mensile con la carta di debito di almeno 500 euro.

Passiamo quindi alla Mediolanum Card, la carta di debito associata al conto corrente online di Banca Mediolanum. È disponibile in due formati, uno classico e uno digitale, con quest’ultimo che non prevede alcun tipo di canone, né mensile né tantomeno annuale. Canone presente invece per la carta di debito fisica: 10 euro l’anno a partire dal secondo, dal momento che il primo è gratuito.

Con la Mediolanum Card è inoltre possibile effettuare prelievi in Italia e nei Paesi appartenenti all’Unione europea senza commissioni. A tutto questo, infine, si aggiungono l’addebito delle utenze a costo zero, l’invio di bonifici SEPA in euro sia ordinari che istantanei senza commissioni, più l’operazione dell’accredito dello stipendio sul nuovo conto 100% gratuita.