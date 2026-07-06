Conto digitale con persone vere grazie a SelfyConto di Banca Mediolanum

La stragrande maggioranza dei conti digitali offre un’assistenza virtuale, mantenendo dunque fede alla sua natura 100% online. Esistono però altri conti che mantengono il vantaggio di essere digitali aggiungendo però un’assistenza in carne e ossa, quindi persone vere, reali, con cui confrontarsi in merito a un nuovo progetto a cui si sta pensando da tempo.

Uno di questi è SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum. Una delle sue caratteristiche distintive è infatti la figura del Selfy Assistant, un consulente dedicato sempre disponibile in live chat o al cellulare, pronto ad aiutare ogni cliente della banca a capire qual è la migliore soluzione.

Gli altri vantaggi di SelfyConto

SelfyConto di Banca Mediolanum presenta numerosi vantaggi. Insieme al Selfy Assistant, ogni cliente del conto può fare affidamento su un servizio di assistenza gratuito, a cui rivolgere qualsiasi tipo di domanda inerente all’utilizzo del proprio conto corrente.

C’è poi il canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito la quota mensile passa a 3,75 euro, con la possibilità però di azzerare nuovamente il conto tramite l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la Mediolanum Card.

La Mediolanum Card è la carta di debito associata al conto. Il suo circuito di pagamento è Mastercard, di conseguenza può essere utilizzata ovunque, sia in Italia che all’estero, tanto nei negozi fisici quanto negli store online. È disponibile sia in formato fisico che digitale, con quest’ultima che non prevede alcun tipo di canone.

Per quanto riguarda invece gli altri servizi gratuiti si annoverano l’accredito dello stipendio, l’addebito delle utenze domestiche, i prelievi presso gli ATM sia in Italia che nei Paesi appartenenti all’Unione europea, nonché l’invio di bonifici SEPA in euro sia istantanei che ordinari.