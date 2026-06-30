Carta di debito digitale gratuita con SelfyConto di Banca Mediolanum

Il conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum include la carta di debito Mediolanum Card, che nella sua versione digitale è interamente gratuita. Un altro vantaggio è il circuito di pagamento internazionale Mastercard, grazie al quale viene accettata ovunque, sia in Italia che all’estero, nei negozi fisici e nei siti web.

La versione fisica della Mediolanum Card vanta invece il canone gratuito per il primo anno, poi la quota annuale passa a 10 euro. E sempre a proposito di costi legati al mantenimento del conto, il canone di quest’ultimo è gratuito per tutti il primo anno, poi si passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo fino al 31 dicembre 2027 tramite l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro.

Le spese idonee al raggiungimento della soglia minima mensile di 500 euro sono quelle effettuate con la carta di debito, sia nel formato fisico che in quello digitale. A proposito di quest’ultimo aspetto, sottolineiamo come la Mediolanum Card digitale sia da subito disponibile dopo l’apertura del conto, senza la necessità di aspettare l’invio della carta e la ricezione a casa.

Altri servizi a costo zero inclusi in SelfyConto sono i prelievi con la carta di debito presso gli ATM in Italia e nei Paesi dell’Unione europea, l’addebito diretto delle utenze, i bonifici SEPA in euro sia istantanei che quelli ordinari, l’assistenza via chat e un consulente dedicato pronto a rispondere a qualsiasi domanda circa un futuro progetto finanziario.

Per aprire un nuovo conto corrente online con Banca Mediolanum è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata a SelfyConto e cliccare sul bottone “Apri il conto”. Il sistema restituirà fin da subito una nuova schermata in cui sarà sufficiente compilare i campi richiesti per completare la richiesta in meno di cinque minuti del proprio tempo libero.