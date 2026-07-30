Nessuna commissione sui cambi valuta con la carta di credito di TF Bank

TF Mastercard Gold è a canone gratuito e include anche un'assicurazione di viaggio completa con copertura da infortuni e malattia.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 lug 2026
Nessuna commissione sui cambi valuta con la carta di credito di TF Bank
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Quest’estate migliaia di italiani trascorreranno le loro vacanze in un Paese al di fuori dell’Unione europea. Che siano gli Stati Uniti o il Giappone non fa tanta differenza: il punto centrale, infatti, è che la moneta principale sarà diversa dall’euro. Ciò implica, nel 99% dei casi, costi extra legati alle commissioni sul cambio valuta.

Esistono però delle eccezioni, come dimostra la carta di credito TF Mastercard Gold della banca online svedese TF Bank, ci sono cioè carte che non applicano commissioni sul cambio valuta né costi aggiuntivi per l’utilizzo della carta stessa in un Paese diverso dall’Italia. In più, a tutto questo, si aggiunge anche la quota annuale gratuita.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

tf bank carta di credito offerta

Avere con sé una carta di credito di questo tipo quando si è una nazione extra-Ue può fare una grande differenza, dal momento che il risparmio che si ottiene è considerevole (e più è lungo il tempo di soggiorno, maggiore è la convenienza). Per giunta la carta di credito svedese include gratuitamente un’assicurazione di viaggio completa, con tanto di copertura contro l’annullamento del viaggio (fino a 3.000 euro), lo smarrimento dei bagagli (fino a 2.500 euro), gli infortuni e le malattie.

Ci sono poi ulteriori vantaggi, come ad esempio la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni, quando di solito nove carte di credito su dieci richiedono il saldo di quanto speso il mese successivo alla chiusura dell’estratto conto mensile. Sempre a questo proposito, TF Bank permette anche di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione oppure a rate (con l’aggiunta di interessi in quest’ultimo caso).

Durante un viaggio all’estero si può infine fare affidamento anche sui contanti, grazie ai prelievi presso gli ATM che accettano le carte Mastercard, indipendentemente si sia in Italia o in un Paese Ue oppure extra Ue. La gestione e il monitoraggio dei prelievi avviene direttamente tramite l’app ufficiale TF Card.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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