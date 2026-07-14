Carta di credito online: la banca svedese TF Bank ha fatto le cose in grande

Quota annuale gratuita, assicurazione di viaggio completa inclusa e pagamenti senza interessi fino a 55 giorni, tra le altre cose.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 lug 2026
Carta di credito online: la banca svedese TF Bank ha fatto le cose in grande
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Gli utenti che sono alla ricerca di una carta di credito online con tempistiche brevi possono valutare la proposta della banca svedese TF Bank, vale a dire la TF Mastercard Gold. Si tratta di una carta per certi versi notevole, dal momento che viene proposta con una quota annuale gratuita, include un’assicurazione di viaggio completa e permette ai suoi titolari di effettuare pagamenti senza interessi fino a 55 giorni.

Da poco ha inoltre acquisito la compatibilità con Apple Pay, offrendo così un’ulteriore opzione di pagamento sicura e semplice a tutti coloro che già possiedono un iPhone, un Mac, un iPad o un Apple Watch.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

tf mastercard gold richiesta

Tutti i vantaggi della carta di credito TF Mastercard Gold

Ci ripetiamo: il principale vantaggio della carta di credito della banca online svedese TF Bank è la quota annuale gratuita, anche dopo il primo anno. Si tratta di una differenza netta rispetto ai canoni delle altre carte, che spesso e volentieri superano la soglia dei 50 euro all’anno.

Un’altra caratteristica che pone la soluzione di TF Bank su un altro piano è l’inclusione di un’assicurazione di viaggio senza costi. La polizza in questione offre una copertura da malattie, infortuni e annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), nonché il rimborso per eventuali bagagli smarriti (per un importo massimo di 2.500 euro).

E a proposito di viaggio, i titolari della TF Mastercard Gold beneficiano dell’assenza di costi extra legati all’utilizzo della carta all’estero e dell’assenza di commissioni sui cambi valuta. Quest’ultimo aspetto è degno di nota, dal momento che permette di risparmiare in modo significativo quando si è in un Paese dove la moneta di riferimento non è l’euro.

Infine, TF Bank concede la possibilità di effettuare acquisti sia in negozio che online e saldare quanto dovuto entro 55 giorni.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Nuovo conto online per le vacanze estive: i vantaggi di SelfyConto
Offerte

Nuovo conto online per le vacanze estive: i vantaggi di SelfyConto
Carta di credito per l'estero: tutti i vantaggi di TF Mastercard Gold
Offerte

Carta di credito per l'estero: tutti i vantaggi di TF Mastercard Gold
SelfyConto di Banca Mediolanum azzera i costi fino a trent'anni per gli under 30
Offerte

SelfyConto di Banca Mediolanum azzera i costi fino a trent'anni per gli under 30
Prelievi gratuiti in tutte le banche in Italia e in Europa con SelfyConto
Offerte

Prelievi gratuiti in tutte le banche in Italia e in Europa con SelfyConto
Link copiato negli appunti