La carta di credito per le vacanze estive parla svedese con TF Bank

Durante una vacanza all’estero avere con sé una carta di credito può fare la differenza, in positivo. Tra le altre cose, infatti, permette di avere una liquidità superiore, nonché di noleggiare un’auto o confermare la prenotazione della propria camera in determinati hotel, in particolare negli Stati Uniti d’America.
In tal senso una carta di credito pensata per viaggiare è la TF Mastercard Gold della banca online svedese TF Bank. Diversi i vantaggi proposti, su tutti la quota annuale gratuita e l’assenza di commissioni sul cambio valuta, così da risparmiare in modo anche significativo durante una vacanza in un Paese al di fuori dell’Unione europea.
La carta di credito di TF Bank include poi un’assicurazione di viaggio completa, con tanto di copertura da infortuni, malattia e annullamento viaggio, così come un rimborso fino a 2.500 euro per lo smarrimento dei propri bagagli. Per ottenere la polizza è sufficiente pagare almeno il 50% del viaggio con la carta.
Un altro vantaggio di cui si può beneficiare in vacanza è l’assenza di costi legati all’utilizzo della carta di di credito quando si è all’estero, a differenza invece di quanto accade con le carte di altre banche. Anche questo contribuisce a risparmiare sui costi di una vacanza fuori dall’Italia.
Infine, la TF Mastercard Gold offre la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni, scegliendo poi se pagare il saldo in un’unica soluzione oppure a rate (nel caso si opti per la seconda scelta occorre aggiungere gli interessi).