Da BBVA ancora il 3% di remunerazione e cashback senza vincoli per 6 mesi

La banca spagnola BBVA ha rinnovato la promozione che consente di ottenere per i primi sei mesi il 3% di remunerazione sulla liquidità presente nel conto corrente e il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto. Tutto questo senza la necessità di rispettare una o più condizioni.

Gli interessi vengono liquidati di mese in mese, con l’accredito emesso nei primi giorni del mese seguente. Al termine poi dei primi sei mesi, il tasso si aggiornerà ogni tre mesi in linea con il mercato. Un’altra utile funzione è il Salvadanaio Digitale, una sorta di conto deposito gratuito con cui ottenere remunerazione pur conservando la disponibilità totale del proprio denaro.

Gli altri vantaggi di BBVA

La liquidità continuerà poi a crescere anche dopo i primi sei mesi. Ad esempio, i clienti che hanno già superato tale prima soglia di permanenza ottengono ora fino al 2,10% annuo lordo, un tasso di gran lunga superiore rispetto alla media del mercato stando ai dati della BCE (Banca Centrale Europea).

Tutto ciò, inoltre, è disponibile senza costi. Il canone del conto è infatti gratuito per sempre, conto che si può aprire nel giro di pochi minuti seguendo la semplice procedura guidata disponibile tramite il sito ufficiale di BBVA.

Un altro fiore all’occhiello è la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, che non applica alcuna commissione sul cambio valuta, anche nel weekend, e garantisce prelievi senza costi a partire da 100 euro in tutti i Paesi Ue. In più, grazie alla funzione My Trips inclusa nell’app ufficiale BBVA, è possibile monitorare spese e pagamenti, nonché ricevere informazioni utili.

Dando un’occhiata infine agli altri servizi, vi confermiamo che sono tutti a costo zero: i bonifici SEPA istantanei e ordinari, lo stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima, i pagamenti con F24 semplificato e il servizio di custodia titoli.