Pagare in valuta estera senza commissioni sul cambio con BBVA

Un viaggio all’estero comporta quasi sempre costi extra legati all’utilizzo della carta e le commissioni sul cambio valuta. Se si vuole risparmiare esiste però una soluzione: aprire un conto online BBVA a canone zero per sempre e usufruire di zero commissioni pagando in valuta estera.

A ciò si aggiunge poi la promozione in corso sul sito ufficiale di BBVA, che consente di ottenere il 3% di remunerazione sulla liquidità presente nel conto corrente e il 3% di cashback sugli acquisti effettuati con la carta associata al conto nei primi sei mesi dalla data di apertura.

Ma in concreto quanto è possibile risparmiare con BBVA? Ipotizziamo un viaggio negli Stati Uniti di circa due settimane e una spesa complessiva di 4.000 euro in valuta estera per pagare ristoranti, hotel, attività e souvenir vari; data questa somma, a fronte di una commissione dell’1,5% sul cambio valuta, i costi aggiuntivi raggiungere l’importo di 60 euro.

La banca spagnola consente dunque di beneficiare di un risparmio consistente per chi ha l’abitudine di viaggiare all’estero in quei Paesi dove l’euro non è la moneta principale. Tra le altre cose, lo 0% di commissioni non prevede limiti di importo ed è valido anche durante il fine settimana.

Un altro vantaggio con il conto BBVA quando si è all’estero riguarda i prelievi gratuiti nei Paesi Ue a partire da 100 euro. Se invece si viaggia in Spagna o in Turchia è possibile ritirare gratuitamente contanti in qualunque sportello bancario BBVA o Garanti BBVA.

Infine, la gestione del conto è affidata interamente all’app BBVA, una delle migliori in assoluto nel settore mobile banking in Europa. L’applicazione è disponibile sia per gli smartphone e i tablet con sistema operativo Android, sia con iPhone e iPad. Il download dell’app è gratuito e non richiede alcun costo extra una volta completata l’installazione.