Conto corrente cointestato online a zero spese con SelfyConto

Canone gratuito per tutti il primo anno e fino a trent'anni per i clienti under 30, con in più ulteriori servizi a zero spese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 2 lug 2026
Conto corrente cointestato online a zero spese con SelfyConto
Magnific
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Gli utenti interessati ad aprire un conto corrente cointestato online quest’estate possono prendere in considerazione la proposta a zero spese di Banca Mediolanum con SelfyConto, il conto che offre il canone gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per i clienti under-30.

In seguito è possibile azzerare il canone del conto fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata. Inoltre, è disponibile tutta una serie di servizi gratuiti, che rendono il conto cointestato di Banca Mediolanum particolarmente attraente per i correntisti più giovani.

Pagina apertura conto cointestato SelfyConto

selfyconto canone gratuito

I vantaggi del conto cointestato online di Banca Mediolanum

Il conto cointestato SelfyConto permette di organizzare al meglio le spese tramite un unico conto in condivisione, assicurando movimenti trasparenti e l’assenza di commissioni. Ciascuna persona titolare del conto può effettuare un accesso indipendente tramite il proprio codice cliente, richiedere la propria carta di debito e vedere tutti i movimenti per la massima trasparenza.

A tutto questo, poi, si aggiunge la divisione automatica delle spese di tutti i giorni. Di conseguenza, grazie all’adozione di SelfyConto, nessuno potrà più domandarsi “chi paga”?

Il canone di tenuta del conto è gratuito fino a 30 anni, oltre che per tutti il primo anno. Al termine dei primi dodici mesi il costo passa a 3,75 euro al mese, fermo restando che è azzerabile fino al 31 dicembre 2027 tramite l’accredito dello stipendio o con una spesa mensile complessiva di almeno 500 euro al mese.

Un ulteriore vantaggio riguarda la facilità dei prelievi, grazie a una rete estesa di più di 30.000 punti vendita Mooney tra edicole, bar e tabacchi (per effettuare l’operazione è sufficiente utilizzare un QR code). Infine, anche la quota relativa alla carta di debito digitale è gratuita.

Pagina apertura conto cointestato SelfyConto

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