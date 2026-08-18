Conto online a canone zero e 50 euro di bonus benvenuto con Crédit Agricole

La banca francese Crédit Agricole offre un conto corrente online a canone zero e un bonus di benvenuto pari a 50 euro. Per riscattare il buono è sufficiente inserire il codice promozionale VISA e richiedere la carta di debito associata al conto durante la registrazione, per poi effettuare una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni dall’apertura del nuovo conto.

Il canone è gratuito per i primi nove mesi, in seguito è possibile azzerarlo se si hanno meno di 35 anni, tramite l’accredito dello stipendio o della pensione, se si ha un patrimonio pari o superiore a 5.000 euro, oppure investendo con Crédit Agricole.

Al di là poi del welcome bonus di 50 euro, l’attuale iniziativa della banca transalpina consente di ricevere 200 euro in buoni regalo Amazon in questo modo:

100 euro una volta completato l’accredito dello stipendio o della pensione

Fino a 100 euro utilizzando la carta di debito Visa per una spesa complessiva pari o superiore a 2.000 euro (il buono scende a 50 euro se la spesa totale è compresa tra 1.000 euro e 1.999,99 euro)

A tutto questo, infine, si aggiungono ulteriori 400 euro in buoni regalo spendibili su Amazon.it se si invitano fino a 8 amici ad aprire un nuovo conto corrente con Crédit Agricole. Per ogni amico invitato si ricevono infatti 50 euro in buoni regalo (lo stesso buono Amazon è previsto anche per ciascun amico che sceglie di sottoscrivere un nuovo conto corrente online con l’istituto francese).

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata alla promozione attualmente in corso sul sito ufficiale di Crédit Agricole.