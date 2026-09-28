Da Banca Mediolanum tasso del 4% garantito per 6 mesi sul conto deposito

Aprendo il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre e richiedendo la costituzione di un conto deposito entro il 6 novembre.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 set 2026
Da Banca Mediolanum tasso del 4% garantito per 6 mesi sul conto deposito
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La nuova promozione di Banca Mediolanum offre un tasso del 4% annuo lordo per sei mesi garantito sul conto deposito. L’importo minimo da depositare è pari a 100 euro, quello massimo su cui viene riconosciuto il 4% è di 500.000 euro.

Le somme sono svincolabili in qualsiasi momento, in caso di necessità, senza perdere gli interessi maturati fin lì. Come da titolo, il tasso del 4% resta fisso dall’inizio alla fine della durata del Mediolanum Time Deposit a sei mesi.

Pagina offerta Banca Mediolanum

mediolanum time deposit

Per beneficiare del tasso promozionale, Banca Mediolanum richiede l’apertura del conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, la costituzione di un nuovo conto deposito a 6 mesi entro il 6 novembre, più l’accredito dello stipendio entro una settimana prima della scadenza del deposito.

SelfyConto è un conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Include numerosi servizi, tra cui l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, l’addebito delle utenze, i prelievi senza commissioni in Italia e negli altri Paesi appartenenti all’Unione europea, nonché il supporto di un consulente finanziario per i propri progetti.

Il canone del conto corrente è azzerabile in seguito al primo anno con l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. In caso contrario, la spesa mensile per il canone è pari a 3,75 euro al mese.

Associata a SelfyConto vi è infine la carta di debito Mediolanum Card, disponibile sia in formato digitale che fisico. Se la scelta ricade sulla versione digitale, il canone è sempre gratuito, al contrario la tessera fisica prevede dopo il primo anno a costo zero un canone di 10 euro l’anno.

Pagina offerta Banca Mediolanum

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

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