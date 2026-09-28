Da Banca Mediolanum tasso del 4% garantito per 6 mesi sul conto deposito

La nuova promozione di Banca Mediolanum offre un tasso del 4% annuo lordo per sei mesi garantito sul conto deposito. L’importo minimo da depositare è pari a 100 euro, quello massimo su cui viene riconosciuto il 4% è di 500.000 euro.

Le somme sono svincolabili in qualsiasi momento, in caso di necessità, senza perdere gli interessi maturati fin lì. Come da titolo, il tasso del 4% resta fisso dall’inizio alla fine della durata del Mediolanum Time Deposit a sei mesi.

Per beneficiare del tasso promozionale, Banca Mediolanum richiede l’apertura del conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, la costituzione di un nuovo conto deposito a 6 mesi entro il 6 novembre, più l’accredito dello stipendio entro una settimana prima della scadenza del deposito.

SelfyConto è un conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Include numerosi servizi, tra cui l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, l’addebito delle utenze, i prelievi senza commissioni in Italia e negli altri Paesi appartenenti all’Unione europea, nonché il supporto di un consulente finanziario per i propri progetti.

Il canone del conto corrente è azzerabile in seguito al primo anno con l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. In caso contrario, la spesa mensile per il canone è pari a 3,75 euro al mese.

Associata a SelfyConto vi è infine la carta di debito Mediolanum Card, disponibile sia in formato digitale che fisico. Se la scelta ricade sulla versione digitale, il canone è sempre gratuito, al contrario la tessera fisica prevede dopo il primo anno a costo zero un canone di 10 euro l’anno.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.