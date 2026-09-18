Conto online a canone zero e fino a 650€ in buoni Amazon con Crédit Agricole

La banca francese Crédit Agricole ha avviato una nuova promozione che consente a chi apre un nuovo conto corrente online entro il 2 novembre di beneficiare del canone gratuito e fino a 650 euro in buoni regalo Amazon, il marketplace più famoso a livello internazionale all’interno del quale è possibile acquistare ogni tipo di oggetto.

Al momento dell’apertura del conto corrente Crédit Agricole è necessario inserire il codice promo VISA, così da ottenere fino a 250 euro in buoni Amazon così suddivisi: 50 euro di bonus benvenuto, effettuando almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni, 100 euro con l’accredito dello stipendio o della pensione, e fino a 100 euro in base all’importo speso con la carta (100 euro per una spesa pari o superiore a 2.000 euro, 50 euro per un spesa totale tra 1.000 e 1.999 euro.

A ciò si aggiungono poi fino a 400 euro in buoni regalo Amazon invitando fino a un massimo di 8 amici. Per ogni amico che apre il conto corrente online della banca francese riceve un buono regalo Amazon da 50 euro. In questo modo, l’importo complessivo dei buoni regalo raggiunge 650 euro (250 euro tramite l’apertura del conto e l’utilizzo della carta di debito associata, altri 400 euro invitando i propri amici ad aprire un nuovo conto online Crédit Agricole).

Il conto corrente di Crédit Agricole è a canone zero per tutti gli utenti che richiedono l’apertura entro il 2 novembre. La sua gestione è resa più semplice anche grazie all’app dedicata che aiuta gli utenti a monitorare in tempo reale pagamenti e spese. Associata al conto vi è poi la carta di debito Crédit Agricole Visa, a canone gratuito per i primi due anni, grazie alla quale si possono gestire le proprie spese quotidiane nel migliore dei modi.