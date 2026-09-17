Guadagnare dai propri risparmi senza investire: Banca Mediolanum offre il 4%

Se si hanno dei risparmi fermi sul conto corrente per paura di perderli a causa di un investimento sbagliato, una valida alternativa senza rischi è quella del conto deposito, strumento di risparmio proposto dalle banche che offre interessi sulle somme depositate. A questo proposito, la nuova promozione di Banca Mediolanum offre il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi, fino a 500.000 euro.

Per beneficiare del tasso di interesse promozionale occorre aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedere la costituzione di un conto deposito a tempo entro il 6 novembre, e accreditare lo stipendio sul nuovo conto entro una settimana prima della fine del deposito.

La somma minima con cui è possibile aprire il conto deposito è pari a 100 euro, quella massima invece è 500.000 euro. Banca Mediolanum rende inoltre disponibili le somme in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Un altro punto importante è che il tasso del 4% annuo lordo è fisso e garantito, quindi valido per l’intera durata del conto deposito a sei mesi. In questo modo una persona sa già in partenza quanto guadagnerà nell’arco di metà anno dal proprio deposito.

A tutto questo poi si aggiunge SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum. Per il primo anno il canone è gratuito per tutti, poi passa a 3,75 euro al mese con la possibilità di azzerarlo tramite l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese. Se invece si rientra nella categoria degli under 30, il canone rimane a zero fino a trent’anni.

Tra i servizi gratuiti inclusi nel conto corrente si annoverano l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, la carta di debito digitale, l’assistenza via chat, un consulente finanziario sempre a disposizione, i prelievi presso gli ATM nell’area Ue e l’addebito delle utenze.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.