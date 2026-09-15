4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi fino a 500.000 euro con SelfyConto

È possibile svincolare le somme depositate in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 set 2026
4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi fino a 500.000 euro con SelfyConto
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Se si vuole ottenere un guadagno dai propri risparmi senza investire in prodotti finanziari rischiosi, il conto deposito a tempo di Banca Mediolanum remunerato al 4% annuo lordo può rappresentare una valida alternativa. Nell’ambito della promo Time Deposit 4%, gli utenti che aprono il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre e attivano un conto deposito di sei mesi entro il 6 novembre ricevono il 4%.

Tra le altre cose, Banca Mediolanum dà la possibilità ai suoi clienti di svincolare le somme depositate in qualsiasi momento, riconoscendo gli interessi maturati fino a quel momento. Il vincolo minimo che è possibile depositare è pari a 100 euro, quello massimo corrisponde invece a 500.000 euro.

Pagina offerta Banca Mediolanum

banca mediolanum carta di debito

L’altro vantaggio è il conto online stesso. SelfyConto offre infatti un canone gratuito a tutti per il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. A partire dal secondo anno la quota del canone passa a 3,75 euro al mese, ma anche in questo caso è possibile non pagare nulla procedendo con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

La carta in questione è la Mediolanum Card, carta di debito che integra il circuito di pagamento internazionale Mastercard. È disponibile in due diversi formati: digitale e fisica; la carta digitale è interamente gratuita, quella fisica invece prevede una quota gratuita per il primo anno e poi da 10 euro l’anno. Grazie al circuito di pagamento Mastercard, è utilizzabile ovunque ci si rechi fuori dall’Italia.

Tornando al conto corrente, SelfyConto include diversi servizi gratuiti, su tutti l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’assistenza via chat, il supporto di un consulente finanziario, i prelievi presso gli ATM delle banche sia in Italia che negli altri Paesi appartenenti all’Unione europea, oltre che l’addebito delle utenze.

Pagina offerta Banca Mediolanum

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

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