Fino a 650 euro di buoni regalo Amazon con il conto online di Crédit Agricole

Se si è alla ricerca di un nuovo conto corrente online, una delle offerte più interessanti di settembre arriva dalla banca francese Crédit Agricole, che propone fino a 650 euro di buoni regalo Amazon. L’importo complessivo include anche 50 euro di Welcome Bonus per coloro che aprono il conto online entro il 2 novembre inserendo il codice promozionale VISA ed effettuando almeno una transazione di qualunque importo con la carta di debito associata al conto. Altri 200 euro in buoni regalo Amazon si ottengono con l’accredito dello stipendio o della pensione ed effettuando un determinato importo di spesa con la carta di debito Visa.

Per raggiungere la somma di 650 euro in buoni Amazon occorre poi invitare fino a 8 amici ad entrare in Crédit Agricole. Ciascun amico che apre un nuovo conto consente di riscattare un buono regalo Amazon di 50 euro, buono che verrà conferito anche alla persona che apre il conto con il codice.

Un ulteriore vantaggio è il canone gratuito. La promozione in corso, lo ricordiamo, prevede l’apertura di un nuovo conto corrente online Crédit Agricole entro il prossimo 2 novembre, così facendo si risulterà idonei sia per i buoni Amazon sia per la quota annuale gratuita del conto.

L’apertura avviene direttamente online, senza la necessità di doversi recare in filiale. Tra le altre cose, si avrà sempre a disposizione un consulente finanziario dedicato, pronto a offrire la propria esperienza per suggerire o supportare qualsiasi richiesta in tal senso o investimento pianificato da tempo.

Sottolineiamo infine che l’altro requisito per beneficiare dei buoni regalo spendibili su Amazon.it e del canone gratuito è l’inserimento del codice promozionale VISA nell’apposito form di richiesta di apertura del conto. Il form è disponibile subito dopo aver cliccato “Apri il conto online” della pagina web raggiungibile tramite il bottone qui sotto.