Conto deposito remunerato al 4% per sei mesi con Mediolanum Time Deposit

Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum che propone il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi. La promozione in corso prevede l’apertura del conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, la richiesta di apertura di un conto deposito a tempo entro il 6 novembre e l’accredito dello stipendio sul nuovo conto entro una settimana prima della scadenza del deposito.
L’importo minimo richiesto per aprire il conto deposito di Banca Mediolanum è 100 euro, mentre la somma massima è fissata a 500.000 euro. Al di là del 4% annuo lordo, l’altro vantaggio è di poter svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.
Sempre a proposito di vantaggi, sono diversi quelli che si possono ottenere con SelfyConto, in primis il canone gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Al termine del periodo promozionale il canone passa a 3,75 euro al mese, ma Banca Mediolanum concede la possibilità di azzerarlo a tutti coloro che sottoscrivono lo stipendio o spendono almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.
La carta di debito può essere richiesta in formato fisico o digitale: la prima versione presenta un canone gratuito il primo anno, che passa a 10 euro all’anno a partire dal secondo, mentre il canone della carta digitale è sempre gratuito. Entrambe, poi, integrano come circuito di pagamento internazionale Mastercard, con la certezza dunque di poter utilizzare la carta in qualsiasi luogo.
Diversi anche i servizi gratuiti inclusi nel canone. Tra questi si annoverano i prelievi senza commissioni presso gli ATM presenti in Italia e all’estero, l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze e un consulente denominato SelyAssistant pronto a supportare ciascun cliente SelfyConto nei propri progetti finanziari.