TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone gratuito per i viaggi

Se in previsione di una vacanza all’estero si è alla ricerca di una carta di credito a canone zero, una soluzione valida da prendere in considerazione è la TF Mastercard Gold, la carta emessa dalla banca online svedese TF Bank che si presenta come uno strumento ideale per chi ama viaggiare fuori dall’Italia e, in particolare, al di fuori dell’Unione europea.

Tra le altre cose, infatti, non prevede commissioni sul cambio valuta né costi extra legati all’utilizzo della carta di credito all’estero, a differenza invece di quanto fanno le carte emesse dalla maggior parte delle altre banche.

Uno dei principali vantaggi della TF Mastercard Gold di TF Bank è proprio l’assenza totale di commissioni sul cambio valuta, caratteristica che consente di risparmiare un importo anche significativo durante una vacanza in un Paese dove la moneta circolante è diversa dall’euro. Risparmio che aumenta in modo direttamente proporzionale al numero di giorni di vacanza.

Un altro elemento a favore dei viaggiatori è l’assicurazione di viaggio completa, che include ad esempio la copertura da infortuni, malattie, annullamento viaggio ed eventuali bagagli smarriti. Per l’annullamento di un viaggio la copertura corrisponde a un importo massimo di 3.000 euro, per lo smarrimento dei bagagli invece fino a 2.500 euro.

Infine c’è la possibilità di prelevare contanti presso gli sportelli automatici bancari che accettano l’utilizzo delle carte associate al circuito di pagamento internazionale Mastercard, tanto in Italia quanto all’estero. Ciò permette di avere accesso immediato alla liquidità per eventuali emergenze o spese impreviste, nonché in tutte quelle situazioni in cui il contante si rivela indispensabile.