Banca Mediolanum aiuta a combattere l'inflazione con un conto deposito al 4%

A settembre l’inflazione è salita al 4,2%, una percentuale che non si vedeva dal 2023. A pesare di più sono i rincari dell’energia, con conseguenze dirette sul carrello della spesa e, va da sé, sulle bollette.

Un aiuto per frenare la perdita di valore dei propri risparmi arriva dalla nuova promozione di Banca Mediolanum, che offre il 4% annuo lordo per sei mesi sul conto deposito Mediolanum Time Deposit. Per beneficiare del tasso promozionale occorre aprire un nuovo conto corrente SelfyConto entro il 30 ottobre e accreditare lo stipendio entro una settimana dalla scadenza del deposito.

Il tasso del 4% è fisso e garantito per tutti i sei mesi previsti dall’iniziativa della banca. Un’altra buona notizia è che le somme possono essere svincolate in qualsiasi momento, senza rischiare di perdere gli interessi maturati. L’importo minimo del deposito è pari a 100 euro, quello massimo invece 500.000 euro.

Come detto, il primo passaggio prevede l’apertura di SelfyConto entro il 30 ottobre. Si tratta del conto corrente online di Banca Mediolanum, a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo di nuovo con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile costante di 500 euro.

Associata al conto online vi è la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito internazionale di pagamento Mastercard. Tra le altre cose, propone prelievi gratuiti in Italia e nei restanti Paesi Ue, pagamenti affidabili in tutto il mondo e la possibilità di non pagare alcun canone scegliendo la versione digitale.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.