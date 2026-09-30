Conto online a canone zero e 4% per 6 mesi sui propri risparmi da Banca Mediolanum

Con la sua ultima offerta Banca Mediolanum propone un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, più il 4% di interesse annuo lordo per sei mesi sulle somme depositate nel conto deposito Mediolanum Time Deposit.
Il conto corrente in questione è SelfyConto, che va aperto entro il 30 ottobre, mentre il conto deposito va richiesto entro il 6 novembre. L’ultimo requisito da soddisfare è l’accredito dello stipendio, da effettuare entro sette giorni dalla scadenza del deposito.
Il tasso di interesse pari al 4% è fisso e garantito per tutta la durata del deposito. Riguardo invece all’importo, quello minimo è pari a 100 euro, quello massimo 500.000 euro. Poi, indipendentemente dalla somma versata, è possibile svincolarla in qualsiasi momento mantenendo gli interessi maturati fino a quel momento.
Tornando invece a SelfyConto, associata al conto corrente di Banca Mediolanum troviamo la carta di debito Mediolanum Card, disponibile sia in versione digitale che fisica. La versione digitale presenta un canone gratuito anche dopo il primo anno, quella fisica invece è a canone zero per i primi dodici mesi, poi dieci euro l’anno.
Il canone del conto corrente è invece pari a 3,75 euro al mese dopo il primo anno, a meno che non si spendano 500 euro al mese o si accrediti lo stipendio: in questo caso il canone viene azzerato. Diversi infine i servizi gratuiti inclusi, tra cui prelievi in tutta l’Unione europea, addebito delle utenze e invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari.