Conto online a canone zero e 4% per 6 mesi sui propri risparmi da Banca Mediolanum

Con la sua ultima offerta Banca Mediolanum propone un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, più il 4% di interesse annuo lordo per sei mesi sulle somme depositate nel conto deposito Mediolanum Time Deposit.

Il conto corrente in questione è SelfyConto, che va aperto entro il 30 ottobre, mentre il conto deposito va richiesto entro il 6 novembre. L’ultimo requisito da soddisfare è l’accredito dello stipendio, da effettuare entro sette giorni dalla scadenza del deposito.

Il tasso di interesse pari al 4% è fisso e garantito per tutta la durata del deposito. Riguardo invece all’importo, quello minimo è pari a 100 euro, quello massimo 500.000 euro. Poi, indipendentemente dalla somma versata, è possibile svincolarla in qualsiasi momento mantenendo gli interessi maturati fino a quel momento.

Tornando invece a SelfyConto, associata al conto corrente di Banca Mediolanum troviamo la carta di debito Mediolanum Card, disponibile sia in versione digitale che fisica. La versione digitale presenta un canone gratuito anche dopo il primo anno, quella fisica invece è a canone zero per i primi dodici mesi, poi dieci euro l’anno.

Il canone del conto corrente è invece pari a 3,75 euro al mese dopo il primo anno, a meno che non si spendano 500 euro al mese o si accrediti lo stipendio: in questo caso il canone viene azzerato. Diversi infine i servizi gratuiti inclusi, tra cui prelievi in tutta l’Unione europea, addebito delle utenze e invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.