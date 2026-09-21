Conto deposito al 4% e somme sempre svincolabili con Banca Mediolanum

Con il suo Mediolanum Time Deposit, Banca Mediolanum offre un conto deposito remunerato al 4% per sei mesi agli utenti che aprono il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedono l’apertura di un conto deposito entro il 6 novembre e accreditano il proprio stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito.

Il tasso di interesse del 4% annuo lordo è fisso e garantito, ciò significa che al momento dell’apertura del conto deposito è possibile già conoscere quale sarà l’importo finale ottenuto dopo sei mesi. Il regolamento dell’iniziativa prevede inoltre la possibilità di svincolare le somme in qualsiasi momento, mantenendo intatti gli interessi maturati.

L’importo minimo per aprire Mediolanum Time Deposit è pari a 100 euro, quello massimo corrisponde invece a 500.000 euro. Insomma, chiunque può aprire il conto deposito di Banca Mediolanum e ottenere una remunerazione anche significativa se i propri risparmi sono ingenti.

Per quanto riguarda invece SelfyConto, è un conto corrente a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Al termine del primo anno il canone si rinnova a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo mediante l’accredito della propria busta paga o spendendo 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

La carta in questione è la Mediolanum Card, una carta di debito appartenente al circuito internazionale Mastercard, dunque utilizzabile in qualsiasi luogo, sia nei negozi fisici che negli store online. È disponibile in due diversi formati, uno digitale con canone sempre gratuito e uno fisico con canone a zero per il primo anno e poi 10 euro all’anno dal secondo.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.