Guadagnare dai propri risparmi senza investire con il conto deposito al 4% di Banca Mediolanum

Riuscire a guadagnare dai propri risparmi senza avventurarsi in rischiosi investimenti è possibile. Sono diversi, infatti, gli strumenti che le persone hanno a loro disposizione per aumentare i loro soldi senza investire, ad esempio i conti deposito e le obbligazioni. A tal proposito, segnaliamo la promozione in corso di Banca Mediolanum, attraverso cui si ottiene il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi. Il tasso del 4% viene riconosciuto su un importo massimo di 500.000 euro, mentre l’importo minimo per aprire il deposito è pari a 100 euro.

Per beneficiare del 4% sui propri risparmi occorre aprire SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, entro il 30 ottobre, dopodiché richiedere la costituzione di un conto deposito entro il 6 novembre, e infine accreditare lo stipendio sul nuovo conto entro una settimana prima della scadenza del deposito stesso.

Al di là del tasso conveniente pari al 4%, l’altro vantaggio è che le somme depositate sono svincolabili in qualsiasi momento e senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento. Si tratta di un aspetto importante, dal momento che la maggior parte dei conti deposito in Italia non permette di prelevare le proprie somme nei 30 giorni successivi alla richiesti, senza contare poi che quasi sempre gli interessi non vengono riconosciuti.

Un ulteriore plus relativa al Time Deposit Mediolanum, come si chiama in via ufficiale il conto deposito di Banca Mediolanum, è il tasso fisso e garantito per tutta la durata del deposito. Se ve lo state domandando, quindi, vi rispondiamo che no, non è un tasso promozionale soggetto a variazioni di mese in mese.

Inoltre, il conto online SelfyConto è a canone zero per tutti il primo anno, nonché fino al compimento dei trent’anni per gli under 30. Associata al conto vi è la Mediolanum Card, carta di debito appartenente al circuito internazionale Mastercard, con cui è possibile pagare ovunque ci si trovi ed effettuare prelievi in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea liberamente.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.