Conto deposito al 4% per sei mesi: ecco la promozione di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum offre il 4% annuo lordo per sei mesi ai nuovi clienti che aprono il conto corrente SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedono la costituzione di un conto deposito a tempo entro il 6 novembre e accreditano lo stipendio sul conto online entro sette giorni prima della scadenza del deposito stesso.
Le somme sono svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fin lì. L’importo minimo per aprire il Mediolanum Time Deposit è pari a 100 euro, quello massimo invece 500.000 euro.
Come accennato qui sopra, il primo passo per beneficiare del 4% sui propri risparmi è aprire SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum. Il canone è gratuito per tutti il primo anno, nonché per gli under 30, in seguito passa a 3,75 euro al mese con la possibilità però di azzerarlo accreditando la propria busta paga sul nuovo conto oppure spendendo almeno 500 euro al mese.
Insieme al conto online si riceve poi la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. La carta è disponibile in due diversi formati: carta virtuale e carta fisica; quella virtuale presenta un canone gratuito, invece quella fisica prevede il canone a zero per i primi dodici mesi e poi 10 euro l’anno.
Sempre a proposito di costo zero, inclusi nel conto online SelfyConto vi sono diversi servizi gratuiti, tra cui il prelievo presso gli ATM di Italia e Ue, l’addebito delle utenze, i bonifici SEPA ordinari e istantanei, nonché l’assistenza del supporto clienti via chat.