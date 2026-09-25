Conto deposito al 4% per sei mesi: ecco la promozione di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum offre il 4% annuo lordo per sei mesi ai nuovi clienti che aprono il conto corrente SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedono la costituzione di un conto deposito a tempo entro il 6 novembre e accreditano lo stipendio sul conto online entro sette giorni prima della scadenza del deposito stesso.

Le somme sono svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fin lì. L’importo minimo per aprire il Mediolanum Time Deposit è pari a 100 euro, quello massimo invece 500.000 euro.

Come accennato qui sopra, il primo passo per beneficiare del 4% sui propri risparmi è aprire SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum. Il canone è gratuito per tutti il primo anno, nonché per gli under 30, in seguito passa a 3,75 euro al mese con la possibilità però di azzerarlo accreditando la propria busta paga sul nuovo conto oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Insieme al conto online si riceve poi la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. La carta è disponibile in due diversi formati: carta virtuale e carta fisica; quella virtuale presenta un canone gratuito, invece quella fisica prevede il canone a zero per i primi dodici mesi e poi 10 euro l’anno.

Sempre a proposito di costo zero, inclusi nel conto online SelfyConto vi sono diversi servizi gratuiti, tra cui il prelievo presso gli ATM di Italia e Ue, l’addebito delle utenze, i bonifici SEPA ordinari e istantanei, nonché l’assistenza del supporto clienti via chat.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.