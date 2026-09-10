Conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno con Banca Mediolanum

Banca Mediolanum propone ai nuovi clienti SelfyConto, conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Al termine dei primi dodici mesi il canone passa a 3,75 euro al mese, chiunque però può azzerarlo di nuovo scegliendo di accreditare il proprio stipendio sul conto corrente oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

Aprendo un nuovo conto corrente entro il 30 ottobre c’è inoltre la possibilità di ricevere il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi nell’ambito della promozione su Mediolanum Time Deposit, il conto deposito della banca meneghina. Per aderire alla promozione tutto quello che bisogna fare è richiedere un conto deposito a tempo entro il 6 novembre e accreditare lo stipendio una settimana prima della scadenza del deposito stesso.

La somma minima che si può depositare è 100 euro, quella massima 500.000 euro. I soldi sono sempre disponibili, anche prima della fine dei sei mesi, senza perdere gli interessi maturati fino a lì. Inoltre è possibile fare affidamento su un tasso fisso e garantito del 4%, dal primo all’ultimo giorno del Time Deposit.

Tornando al conto corrente, i servizi gratuiti inclusi sono numerosi. Tra questi si annoverano ad esempio l’accredito dello stipendio o della pensione, la carta di debito digitale, l’assistenza via chat, i prelievi presso gli ATM presenti nei Paesi dell’Unione europea, più i bonifici SEPA ordinari e istantanei.

La lista dei servizi gratuiti compresi nel canone di SelfyConto prosegue con l’addebito delle utenze,l’assistenza via chat e il supporto di un Selfy Assistant, vale a dire un consulente della banca in grado di offrire il proprio aiuto su una o più questioni finanziarie.

Per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale di Banca Mediolanum e compilare il modulo disponibile con i propri dati.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.