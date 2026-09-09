Remunerazione al 4% sui depositi a 6 mesi fino a 500.000€ con SelfyConto

Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum che offre una remunerazione del 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. L’importo massimo su cui è possibile ottenere il 4% è fissato a 500.000 euro.

La nuova promozione Time Deposit 4% è valida fino al 30 ottobre ed è riservata alle persone che apriranno un nuovo SelfyConto e che richiederanno l’apertura di un deposito a tempo della durata di 6 mesi entro il 6 novembre. L’ultima condizione necessaria per beneficiare del 4% di interessi è accreditare lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito.

Se 500.000 euro è l’importo massimo che si può utilizzare per aprire il conto deposito a tempo di Banca Mediolanum, 100 euro corrisponde invece all’importo minimo. Vale inoltre la pena sottolineare che si tratta di un tasso annuo lordo, ciò significa che non si ottiene un rendimento netto del 4%, come del resto in tutte le promo analoghe.

Per quanto riguarda invece il conto corrente online SelfyConto, è a canone zero per tutti i clienti under 30 fino a 30 anni e per tutti il primo anno. In seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo se si procede con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Tra i servizi gratuiti inclusi in SelfyConto vi sono l’accredito dello stipendio o della pensione, i bonifici SEPA (sia quelli ordinari che quelli istantanei), i prelievi presso gli ATM in aere Ue, la carta di debito digitale, l’assistenza via chat, l’addebito delle utenze e un consulente finanziario.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.