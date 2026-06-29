Il 30 giugno scade la promozione del doppio 3% di BBVA

Tra meno di 48 ore scade la promozione di BBVA, che offre il 3% di remunerazione e il 3% di cashback per 6 mesi a chi sottoscrive un nuovo conto corrente online entro il 30 giugno. L’iniziativa non prevede vincoli, ciò significa che non vi è la necessità di accreditare lo stipendio, di avere un saldo minimo nel conto, o di restare per un periodo di tempo determinato in BBVA.

Al termine poi dei primi sei mesi, la banca spagnola offre la remunerazione garantita a lungo termine in base all’utilizzo e al saldo del conto. I clienti BBVA che scelgono di restare anche dopo i primi sei mesi possono beneficiare di una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027.

Conto corrente a canone zero per sempre

Il conto online BBVA si distingue dagli altri anche per offrire tutta una serie di servizi mantenendo il canone gratuito per sempre. Fanno parte di questa lista i bonifici SEPA istantanei e ordinari, lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima, il salvadanaio digitale, il servizio di custodia titoli, gli acquisti in valuta estera e il prelievo di contanti in tutti i Paesi Ue a partire da 100 euro.

In occasione dell’apertura del conto si riceve la carta di debito BBVA, con la possibilità di scegliere tra il formato fisico e digitale. Se la scelta ricade sul formato digitale, il canone rimane gratuito per sempre. E proprie le spese effettuate con la carta di debito associata al conto rientrano tra le spese idonee per il 3% di cashback nei primi sei mesi, fino a una spesa massima di 280 euro al mese.

Il conto corrente a zero spese di BBVA può essere aperto in circa cinque minuti tramite la pagina dedicata del sito ufficiale. Nel caso si voglia trasferire un conto precedente, è possibile farlo senza costi né burocrazia grazie al team dedicato della banca spagnola.